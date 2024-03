Beklaget etter norsk tabbe: – Ble en skrekkopplevelse

Johaug bekrefter: Klar for NM-comeback

Therese Johaug stiller til start i NM-tremila på Lillehammer neste lørdag. Det bekrefter 35-åringen fra Dalsbygda overfor NRK søndag kveld, bare et par timer før påmeldingsfristens utløp.

– Det er et steg på veien for å se hvordan formen er per dags dato, skriver Johaug i en melding til NRK.

Johaug avsluttet sin karriere våren 2022 etter OL-suksessen i Beijing. 17. mai i fjor ble hun mor til en datter ved navn Kristin.

Den siste tiden har det vært kjent at hun vurderer et comeback som aktiv langrennsløper fram mot VM-femmila i Trondheim neste vinter. I et intervju med NRK under første del av NM for tre uker siden åpnet hun for å gå tremila i NM del 2.

– Det betyr jo mye å se hvordan formen er, og om det er reelt mulig eller ikke, sa hun da.

3. mars gikk hun sitt første skirenn på nesten to år da hun vant Engadin Frauenlauf i Sveits suverent foran sin gamle rival Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Nå skal altså Johaug måle krefter med norgeseliten – deriblant Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå som ble nummer to og tre i verdenscupavslutningen i Falun søndag.

Therese Johaug har for øvrig 18 NM-gull i langrenn. Det hittil siste kom på tremila i Harstad i 2022.