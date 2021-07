Bakenga fikk strekk etter straffe

Strandhåndball: Tapte semifinalen

Norges kvinnelandslag kom til kort i semifinaleduellen med Danmark i EM i strandhåndball lørdag. Noen timer tidligere røk de norske gutta ut i kvartfinalen.

I to jevne sett holdt de danske tittelforsvarerne distansen best og plukket de avgjørende poengene. Norge tapte semifinalen med sifrene 18-23, 18-22.

– Vi greide ikke å holde noen av periodene helt ut, til tross for at vi tidvis ledet med både to og fire poeng, sier trener Eskil Berg Andreassen til Norges Håndballforbunds nettsider.

Tidligere på dagen vant de norske jentene 2-1 i sett i kvartfinalen mot Nederland. I samme utslagsrunde ble det stopp for herrelaget, som tapte for Kroatia med sifrene 26-29, 20-27.

Søndag spiller Norge bronsekamp mot Spania i bulgarske Varna.