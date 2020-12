Avtalen har fått knallhard kritikk – nå avslutter Johaug og Huawei samarbeidet umiddelbart

«Huawei er lei seg for å meddele at vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning for å la henne fokusere all sin energi på det som bør være hennes fokus, nemlig å forbli den beste langrennsløperen i verden», heter det i en uttalelse fra selskapet NRK har fått torsdag kveld.

«Vi har alltid satt stor pris på samarbeidet med Therese, og håper vi kan samarbeide i fremtiden. Vi ønsker henne alt godt fremover».

FRISTILLES: Manager Jørn Ernst og Therese Johaug, her avbildet sammen under Seefeld-VM i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Johaug-manager Jørn Ernst skriver følgende i en tekstmelding til NRK:

– Vi setter stor pris på at Huawei tar et stort ansvar, og fristiller Therese fra samarbeidsavtalen, slik at hun kan ha full fokus på det sportslige.

– Vi har satt stor pris på det samarbeidet vi har hatt med Huawei som selskap, og de menneskene vi har lært å kjenne der, sier han – og ønsker ikke å kommentere saken utover det.

«Hadde god dialog»

NRK møtte Johaug tidligere torsdag i forbindelse med langrennslandslagets samling på Mosetertoppen på Hafjell. Da ville ikke Johaug svare på noen spørsmål knyttet til Huawei-avtalen og opplyste kun at partene «hadde en god dialog».

Therese Johaug og langrennssjef Espen Bjervig, her under en samtale under landslagssamling torsdag. Foto: Harald Christian Eiken / NRK

Langrennssjef Espen Bjervig ville heller ikke kommentere Johaugs avtale i stor grad. Han kunne fortelle at han har hatt samtaler med Johaugs manager om emnet, men slo fast at «det var opp til utøverne hvem de vil assosieres med og hvilke aktører de vil jobbe med».

Da NRK spurte om Bjervig har bedt Johaug gå ut av avtalen, svarte han slik:

– Det er en vurdering Therese får gjøre selv. Så lenge det er et lovlig selskap i Norge og ikke brudd på de kommersielle retningslinjene våre, så overlater vi det til de som har avtalene.

Ansiktsgjenkjenningssystem

Noen timer senere ble det altså klart at avtalen opphører.

For den siste uken har nemlig kritikken haglet mot Johaug som følge av at hun har en avtale med Huawei. Den siste i rekken av oppsiktsvekkende hendelser rundt det kinesiske selskapet handlet om at de har testet ansiktsgjenkjennings-programvare som kan identifisere den forfulgte folkegruppen uigurer.

Rapporten ble avdekket av organisasjonen IPVM og delt med Washington Post.

I rapporten beskrives et system som kan sette i gang en «uigur-alarm» hvis personer fra den forfulgte folkegruppen oppdages av Huaweis videoovervåkningssystemer. Rapporten ble fjernet fra nettsidene etter at selskapet ble kontaktet, men de bekreftet at dokumentet var reelt.

Uigurene –​​​​​​​ en forfulgt folkegruppe: Ekspandér faktaboks Uigurene er opprinnelig en folkegruppe av tyrkisk avstamning, og mesteparten av dem er muslimer. Kina har plassert over én million mennesker fra folkegruppen i interneringsleire rundt om i landet, ifølge en uttalelse fra FN fra 2018.

Tallet ser ut til å være økende: Den australske organisasjonen ASPI slår i en rapport fra september 2020 fast at kinesiske myndigheter bygger nye interneringsleire i stor skala.

Interneringen har skapt store internasjonale fordømmelser. I lekkede dokumenter fra det kinesiske regimet står det at uigurene skulle.

– En skam

Kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen, var klokkeklar på at Johaug burde bryte avtalen med Huawei som følge av den siste avsløringen i Washington Post.

Overfor VG mente han at naiviteten knyttet til å beholde avtalen med Huawei var begrunnet i en ting: Å tjene penger. Avslutningsvis leverte han i samme avis en knallhard karakteristikk av Johaug:

– Jeg synes det er helt forkastelig at hun fortsetter på denne måten. Det er rett og slett en skam at en idrettsutøver er så tonedøv for verden rundt seg, mente Snoen.

Mens Johaug fristilles fra avtalen torsdag, har andre store navn brutt med selskapet. Popartisten Zara Larsson gjorde det sommeren 2020, mens fotballstjernen Antoine Griezmann tok valget for en snau uke siden.