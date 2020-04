Raja nekter å dekke sponsortap

– Det vi ikke kommer til å dekke, og som jeg ikke vil fremme forslag om å dekke, er tapte sponsorinntekter for idrettslagene, sier kulturminister Abid Raja.



Torsdag var han i et møte med daglig leder i Odd, Einar Håndlykken. Sistnevnte har vært tydelig på at idretten rammes for hardt av koronakrisen fordi de ikke får dekket store deler av sitt inntektstap.



Raja ønsker å se på muligheter for å dekke mer av kostnadene og tapte inntekter i idretten, men tapte sponsorinntekter er altså ikke aktuelt, ifølge kulturministeren.