Maradona skal ha dødd av hjertestans i sitt eget hjem, skriver avisen.

Ni ambulansebiler skal ha kommet til huset hans og forsøkt å gjenopplive ham.

Maradona fylte 60 år for bare et par uker siden.

Han ble operert for blodpropp hjernen for snart tre uker siden.

Nå innfører Argentinas president Alberto Fernández tre dagers landesorg som følge av dødsfallet.

Maradonas liv i bilder:

Hylles i sosiale medier

Maradona regnes som en av de største fotballspillerne gjennom tidene, og spesielt hans tid på det argentinske landslaget og for den italienske klubben Napoli regnes som hans storhetstid.

Nå strømmer hyllestene til argentineren.

– Med stor margin den beste spilleren i min generasjon. Etter et velsignet, men trøblete liv, håper jeg han finner ro i Guds hender, skriver det engelske fotballikonet Gary Lineker på Twitter.

Også det argentinske fotballforbundet har kommet med melding.

– Det argentinske fotballforbundet uttrykker gjennom vår president, Claudio Tapia, vår dypeste sorg etter dødsfallet til vår legende Diego Armando Maradona. Du vil alltid være i våre hjerter, skriver forbundet.

Pelé i sorg

Hans tidligere klubb Napoli har også gitt sitt farvel på Twitter. «For alltid. Farvel, Diego», skriver den italienske storklubben.

Se video av Maradonas karriere:

Også Pelé, som blir av mange nevnt i samme åndedrag som Maradona, har uttalt seg i sosiale medier.

– Utrolig triste nyheter. Jeg har mistet en god venn og verden har mistet en legende. Det er fremdeles mye å si, men inntil videre må Gud gi familien hans styrke. Jeg håper vi spiller fotball sammen i himmelen en dag, skriver Pelé.

Foto: AP

Også Michel Platini, som vant EM med Frankrike i 1984 og Gullballen tre år på rad på 80-tallet, hyller Maradona.

– En bit av fortiden vår er borte, uttaler den tidligere Uefa-presidenten ifølge AFP.

– Landesorg i Argentina

Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie har fått æren av å kommentere Diego Maradona flere ganger, og han kommenterte blant annet den legendariske VM-kampen mot England i 1986.

– Nå er det mange tanker i hodet. Jeg tenker tilbake på det jeg og en hel verden har fått oppleve. Når man er på et sånt nivå som Maradona var, går man inn som en av de største i fotballhistorien. Betydningen han har hatt for fotballen og for hele Argentina er enorm, sier Scheie.

Den mangeårige NRK-kommentatoren trekker naturligvis frem begge målene mot England som soleklare høydepunkter fra Maradonas karriere. Scheie husker også hvordan han nærmest på egen hånd løftet Argentina til en ny VM-finale i 1990.

– Jeg er sikker på at det er landesorg over hele Argentina nå. Der nede er han på toppen av alt, og han vil for alltid ha legendestatus, sier Scheie.

Han har også spilt for klubber som Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona og Sevilla.

Han var svært avgjørende da Argentina vant fotball-VM i 1986.

LANDSLAGSSJEF: Diego Maradona trente det argentinske landslaget fra 2008 til 2010. Foto: Michael Hughes / AFP

Da scoret han to historiske mål foran 114.580 tilskuere på Azteca-stadion i Mexico by. Hans scoring med hånda mot England og hans soloraid i samme kamp er blant de mer ikoniske målene som har blitt scoret i VM-historien.

Han endte til slutt opp med 91 landskamper og 34 scoringer for argentinerne.

Etter han avsluttet spillerkarrieren i Boca Juniors i 1997, gikk han etter hvert over til en trenerkarriere.

Hans tid som trener for det argentinske landslaget vil nok bli husket godt, der han ledet Lionel Messi og de andre stjernene i fotball-VM i 2010.