Avis skrev at Rashford freste mot Solskjær – nå slår United-profilen tilbake

Mot Tottenham fikk Ole Gunnar Solskjær den reaksjonen fra spillerne som han hadde drømt om etter stortapet mot Liverpool for én uke siden.

Etter kampen var det tydelig stor lettelse blant både spillere og støtteapparat. Men ikke alle tolket bildene på det viset, og engelske Daily Mail publiserte i dag en sak om at Marcus Rashford raste mot Solskjær etter å ha blitt benket til kampen.

Nå slår den engelske landslagsspilleren tilbake, og retter sitt påståtte raseri mot avisa i stedet.

– Freser mot treneren?? Vi vant kampen. Den feiringa var pur lettelse. Det har vært en tøff uke, skriver Rashford på Twitter og tar til motmæle mot den kjente tabloidavisa.

Foto: Skjermdump

Artikkelen til Daily Mail kommer bare få dager etter at Ole Gunnar Solskjær tok et kraftig oppgjør mot de som sprer rykter om klubben. Også Paul Pogba har reagert på skriveriene i pressen.

På pressekonferansen før tirsdagens Mesterliga-kamp mot Atalanta, fikk Solskjær igjen spørsmål om de massive skriveriene i pressen.

– Kritikk kan få deg til å tvile eller til å stå opp for deg selv. Jeg har alltid likt kritikk, så bare kom med det. Ekspertene og jeg har ulike roller og jeg er ikke her for å krangle med dem, eller få en feide med noen, sier Solskjær til pressen mandag ettermiddag.

Superlativene hagler

Men mange av de negative overskriftene har uteblitt for Ole Gunnar Solskjær som i stedet har fått mye skryt etter lørdagens seier mot Tottenham. Kristiansunderen gikk tilbake i den taktiske skattekista og fant frem 3-5-2-formasjonen han gikk for i de store kampene tidligere i United-karrieren. Det ga umiddelbart effekt, og grepet hylles av eksperter på balløya.

– Dette er strålende for Solskjær. Han tok noen sterke valg, endret formasjon og spilte med to spisser som begge scoret. Det viser at endringene funket veldig bra. Da må vi skryte av Solskjær, det fortjener han, sa tidligere Chelsea-spiller og Brighton-manager, Gus Poyet til NRK etter kampen lørdag.

Han er klokkeklar på at Solskjær nå er trygg i jobben.

– Garantert, 100 prosent sikkert.

Poyet er langt fra den eneste som hentet frem superlativene om Solskjær i helga.

FÅR SKRYT: Ole Gunnar Solskjær får skryt for de taktiske grepene han gjorde før lørdagens kamp mot Tottenham. Foto: REUTERS/Tony Obrien Foto: Tony Obrien / Reuters

Tidligere United-kaptein og ekspert i Sky Sports, Gary Neville, trekker frem avstandene i laget som en nøkkel til seieren.

– Hvis du ser på United-laget, hvor kort avstand det er fra angrep til forsvar – Varane til Ronaldo – det er maks 25–30 meter. Det var sånn det meste av kampen. De siste ukene har det vært 40–50 meter. Det har vært usammenhengende, men det er mye vanskeligere for Tottenham å spille seg gjennom dette United-laget, analyserte Neville for Sky Sports og understrekte:

– Vi har sagt i flere uker og måneder at dette United-laget glimrer i øyeblikk, men du må ha et godt fundament med rene bur og godt forsvarsspill. De tre på topp vil alltid skape sjanser og score mål, men de trenger den basen å jobbe fra, mener Solskjærs tidligere lagkamerat.

På pressekonferansen mandag ble Solskjær konfrontert med de taktiske grepene. Men nordmannen er uenig i at formasjonsendringen var avgjørende lørdag.

– Vi har spillere som kan spille veldig mange systemer. Vi kan spille med fire bak, tre bak eller fem bak. Før kampen følte vi at trengte mer kontroll og det fungerte. Men utførelsen er viktigere enn systemet. Vi var solide og veldig fornøyd med forsvaret og presset, men enda viktigere var den individuelle prestasjonen i hver rolle, sier Solskjær.

– Lite tillitvekkende

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener Solskjær fikk akkurat de svarene han trengte, men er undrende over hvorfor formasjonsendringene ikke har kommet før.

– Det er ganske utrolig at de justeringene ikke har blitt gjort tidligere, så ser man sånn på det er det noe lite tillitvekkende selv i seieren mot Tottenham. Hvorfor har han ikke tatt aktive grep? Nå gjør han plutselig de grepene som har vært savna en god stund. Men vi får se hvor lenge han fortsetter i det sporet, og om dette er noe å bygge videre på eller om det bare var et blaff, sier Saltvedt.

Han mener Atalanta-kampen kan bli direkte avgjørende for fremtiden til Solskjær.

– Han tåler ikke å bli slått ut av Mesterligaen. Jeg tror skjebnen til Solskjær er knytta mer opp mot denne kampen enn det kanskje virker som. Det var bare flaks at de slo Atalanta sist, taper de nå er vi i gang igjen, poengterer kommentatoren og legger til:

– Disse landslagspausene er livsfarlige for de som sitter på vippepunktet.