– Jeg har lyst til å si at målet mitt denne sesongen er en topp 10-plassering, for jeg har vært i nærheten, sa Karoline Knotten til NRK like før avreise til Finland.

Det målet ble innfridd allerede i andre verdenscuprenn.

For selv om hun ble slått av både Hanna Öberg og Marte Olsbu Røiseland, var det Knotten som stod for dagens overraskelse.

– Det er et gjennombrudd og en sensasjon. Det er virkelig så fortjent, slår Andreas Stabrun Smith fast.

SKJØNNER DET: Her går det opp for Karoline Knotten at hun har gått inn til en tredjeplass. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / NTB

– Lyst til å klemme alle

For Knotten, som aldri har vært på pallen i et individuelt verdenscuprenn, skjøt to fulle hus og holdt god fart i sporet. I mål kapret hun tredjeplassen – 37,8 sekunder bak Öberg.

– Det er nå jeg skulle ønske det ikke var korona og sånn, for jeg har lyst til å klemme alle. Da jeg kom i mål spurte Ingrid om jeg var klar over at det kunne bli pallplass, og det var jeg ikke, forteller Knotten.

INNSPURT: Karoline Knotten overrasket stort da hun gikk for pallplass etter siste skyting.

– Karoline har jobbet veldig dedikert siden hun var 13 år, og har trent enorme mengder. Jeg har hele tiden hatt troa på at hun får igjen for all den jobben hun har lagt ned, og det gjør hun her i Finland, roser Ingrid Tandrevold.

Knotten ble beste norske kvinne også på normaldistansen, med en 20.-plass.

– Jeg følte meg ikke like bra som i går, for i dag var det litt is under. Jeg ble litt usikker og litt stressa da jeg skulle skyte, men jeg klarte å roe ned på standplass, sier Knotten, og hopper av glede idet Røiseland kommer bort midt i intervjuet.

– Jeg blir så glad. Jeg kan ikke helt tro det, sier Knotten.

– Det sterkeste laget

Røiseland forteller at hun trøblet under innskytinga, men at trenerhjelp før start hjalp henne å holde roen på standplass til tross for usikkerheten hun følte på.

– To jenter på pallen er vanvittig moro. Karoline har en lys og god fremtid foran seg. Hun har virkelig jobbet for dette, og det er så fortjent, sier 29-åringen, som var 23,9 sekunder bak Öberg.

– Dette er det sterkeste laget vi har hatt så lenge jeg har vært med, og det er helt rått av Karoline og ta pallen i dag, roser hun.

Emilie Kalkenberg gjorde også sitt beste verdenscupløp, med feilfri skyting og en 14.-plass. Tiril Eckhoff fikk derimot sprinten, som normaldistansen, spolert av tre bom på liggende. Hun ble nummer 43.

– Jeg prøvde å være offensiv, men jeg vet ikke helt hva jeg driver med på ligg. Jeg er skuffa, og det er veldig kjedelig. At jeg får ned fem på stående viser i hvert fall at jeg har noe inne. Jeg er litt utenfor, sier Eckhoff.

– Det er veldig rare omstendigheter, legger hun til.

Første sprintseier

Hanna Öberg leverte strålende, med to fulle hus og raskere fart enn Røiseland i sporet, vant hun klart.

– Det er et kanonløp av Hanna Öberg. Svenskene har hatt en veldig god helg her, med svært gode ski, sier Stabrun Smith.

– Jeg åpnet offensivt og fikk høre at jeg hadde en bra start, så det kjentes bra. Jeg følte meg trygg på standplass, og det kjennes deilig. Målet før sesongen har vært å vinne en sprint, så jeg er fornøyd, sier vinneren til NRK.

Eckhoff er imponert over Sverige, som i går hadde fem kvinner topp 11 og tre topp fem i dag.

– Det er helt vilt med Öberg. Marte er jo i kjempegod form, så de har tydeligvis gjort en veldig god jobb.

Hanna Öberg med full klaff på andre skyting

Johannes Thingnes Bø vant herresprinten, foran den svenske duoen Sebastian Samuelsson og Martin Ponsiluoma.