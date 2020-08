Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Atalanta ledet 1-0 til det kun var ett minutt igjen av ordinær tid, men etter å ha sløst sjanse etter sjanse, klarte PSG å presse inn utligningen ved stopper Marquinhos.

Så, etter å ha vært på banen i ti minutter, skulle Eric Maxim Choupo-Moting bli PSGs redningsmann på overtid:

Eric Maxim Choupo-Moting scorer på overtid

Dermed kunne et svært presset PSG juble hemningsløst over å ha nådd semifinalen i mesterligaen for første gang siden 1995.

Askeladden Atalanta

Det var ikke hvilken som helst bragd som glapp ut av hendene til Atalanta. Klubben kommer fra den lille byen Bergamo, som har cirka 120.000 innbyggere.

Klubben har allerede sjarmert en hel fotballverden med både 3.-plass i Serie A og kvartfinaleplass i mesterligaen, men nå stod pengemaskinen Paris Saint-Germain på motsatt banehalvdel.

– For å forstå forskjellen kan vi ikke bare se på ligatabellene i Italia og Frankrike. Atalanta har det 13. høyeste lønnsbudsjettet i Serie A, mens PSG er støttet av oljemilliarder fra Qatar. Bare det at Atalanta er ute i Europa, er en enorm prestasjon, sier NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

Rystet favorittene

Likevel var det altså Atalanta som kom best ut og tok ledelsen etter 26 minutter.

Chelsea-utlånte Mario Pasalic skrudde ballen rundt og forbi PSG-keeper Keylor Navas:

Pasalic sender Atalanta i ledelsen

PSG, som sesong etter sesong har snublet i veien mot mesterligatittelen, stod overfor en mulig kjempeskrell.

Desperasjonen lå utenpå draktene etter hvert som sluttsignalet nærmet seg.

Fortvilte PSG-spillere tok seg til ansiktet etter hver misbrukte sjanse.

BEKYMRET: Neymar kunne scoret både ett og to og tre mål mot Atalanta. Foto: RAFAEL MARCHANTE / AFP

Angel di Maria (suspendert), Marco Verratti og Layvin Kurzawa var ikke med, og Kylian Mbappé måtte starte på benken etter å ha vært ute med skade.

Dermed hvilte mye av ansvaret på Neymar, og det var nettopp brasilianeren som gjorde forarbeidet da Marquinhos satte den forløsende scoringen like før slutt:

Marquinhos setter inn 1-1

To minutter på overtid kom vinnermålet, og den dramatiske snuoperasjonen sørget altså for at PSG tar seg videre til semifinalen.

– Det var en vill kamp mot en tøff motstander. Vi hadde troen til siste slutt, sier matchvinner Choupo-Moting i et intervju vist på TV 2.

PSG møter nå vinneren av kvartfinalen mellom Leipzig og Athletico Madrid.