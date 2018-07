Askar om rasisme i fotballen: – Folk prøver å feie det under teppet

– Folk prøver bare å feie det under teppet og går videre, uten at det skjer en debatt rundt det. Da slipper man ubehagelige samtaler, sier Amin Askar som selv har opplevd rasisme i fotballen.

Sarpsborg 08-spilleren er full av lovord om Adama Diomande, som tok et oppgjør i sosiale medier da han torsdag ble kalt «n-ordet» under en kamp i USA.

– Når en spiller går ut og snakker om det blir man kritisert for å være hårsår eller at du må manne deg opp. Derfor er det veldig sterkt det «Dio» gjør nå. Han går i skuddlinjen for mange, sier Askar.

– Fotball er kjærlighet

I Lillestrøm har også rasismedebatten vært et tema etter at spissen, med flere landskamper for Norge, la ut innlegget på sosiale medier.

– Fotball er kjærlighet. Vi er en enhet, hudfarge spiller ingen rolle, sier Lillestrøm-spiller Ifeanyi Mathew, som selv aldri har opplevd rasisme.

Marius Amundsen sier han har vært vitne til situasjoner som har gått over streken. Men generelt opplever han fotballen som et inkluderende miljø.

– Fotball er et av de stedene hvor man klarer å krysse mange forskjellige kulturer og farger på en veldig godt måte. Men når det skjer er det bra noen sier at dette må vi ta tak i, sier forsvarsspilleren.

Rasisme ga tre kamper karantene

Senest i fjor var det et tilfelle av rasisme i norsk fotball som fikk oppmerksomhet i media. Tidligere Lørenskog-spiller, Christoffer Skårn, ble i en tredjedivisjonskamp utsatt for sjikane.

OPPLEVDE RASISME: Christoffer Skårn. Foto: Gulled Omar Jibril / NRK

– I slutten av kampen var det en amper situasjon der jeg ble anklaget for å ha gjort en del ting som jeg ikke hadde gjort av en motspiller. Da kom spilleren med noen raseskjellsord mot meg, som gjorde at jeg reagerte veldig sterkt, sier Skårn.

Motspilleren ble tildelt karantene, men det var langt ifra nok til å unnskylde handlingen.

– Han fikk tre kamper karantene, så var det liksom glemt. Men det er ingenting som tilgir det han gjorde, sier Skårn.

Kampanjearbeid i NFF

Rasisme i fotballen er et tema Norges Fotballforbund har hatt fokus på i lang tid. De siste årene har de drevet systematisk arbeid for å hindre at det skjer.

– Vi startet en kampanje som het «rasisme gir rødt kort» i Eliteserien. I tillegg har vi jobbet med det i breddeklubbene, med Fair play-skoler for barn og ungdom der rasisme er et av teamene, sier fagansvarlig for inkludering i fotballforbundet, Ragnhild Jensen Mizda.

Hun er også klar på at NFF har konkrete retningslinjer for å slå ned på rasisme.

– I reglementet vårt står det at rasisme skal slås ned på i kamp, enten det skjer ute på banen eller på tribunen. Man har muligheten til sanksjonere hvis man opplever rasisme, sier hun og legger til:

– Straffen skal være såpass hard at den merkes, sier Mizda.

– Har kommet langt

Askar opplevde rasisme i en kamp for 11 år siden da han spilte for Moss FK. Det endte med en bot til motstanderklubben på 5000 kroner.

Han mener at fotballen har tatt mange steg siden den gang.

– Man har kommet langt i verden. Du ser jo når du reiser rundt i Europa hvor langt fremme Skandinavia er. I det siste har vi hatt Pride-kampanje og jeg tror fotballen er en god måte å spre et positivt budskap på, sier Askar.

Han tenker spesielt på ungdom som vokser opp med drømmen om å spille på det øverste nivået.

– Det blir ofte sagt at du har valgt å spille fotball, så da skal du tåle alt. Hvis du går ut og ser en unggutt på seks år, så tenker ikke han at han må tåle alt dette for å bli fotballspiller. Det mener jeg må vekk, sier Askar.