Arsenal-stjerne røper sjefens spesielle Ødegaard-behandling

Alisson uaktuell for storkampen mot Manchester City

Liverpool-manager Jürgen Klopp lar ikke keeper Alisson spille mot Manchester City lørdag. Han spares til ligastarten om vel én uke.

Liverpool møter City i Community Shield-kampen i Leicester lørdag.

Klopp sa at keeper Alisson (trente tilnærmet for fullt torsdag) og Diogo Jota er uaktuelle for spill, men la til at «Community Shield er svært viktig fordi det er den eneste nasjonale cupen vi ikke har vunnet under meg.» (NTB)