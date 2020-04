Åpner liga uten publikum – setter inn roboter og plastdukker

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo litt dumt at fansen ikke kan komme og heie på oss, men det er ikke noe å gjøre med det. Forholdene tatt i betraktning, med pandemitilstander verden over, er det flott at vi fortsatt kan spille, sier Chiu Chang-Jung, som er manager i Chinatrust Brothers.

Rakuten Monkeys sin hjemmebane i Taoyuan har plass til 20.000 tilskuere, men kampene skal spilles uten publikum på grunn av smittefaren.

Derfor fylles setene med pappfigurer og plastdukker, mens trommespillende roboter skal stå for stemningen, ifølge AFP.

PYNTES: Her settes en plastdukke opp med supporterutstyr fra Rakuten Monkeys. Foto: AFP

Den planlagte åpningskampen mellom Chinatrust Brothers og regjerende mester Rakuten Monkeys måtte utsettes på grunn av regn lørdag, men sesongen slås i gang søndag.

Første i verden

Baseballsesongen i Taiwan ble først utsatt to ganger etter den planlagte åpningen 14. mars.

Når ligaen åpner søndag, blir det som den første baseballigaen i verden.

Taiwan har fått mye oppmerksomhet for håndteringen av koronaviruset. Øystaten med 21 millioner innbyggere har foreløpig hatt 380 bekreftede smittetilfeller og fem dødsfall, ifølge NBC News.

Nyhetskanalen skriver at det i dag er forbudt med folkeansamlinger med mer enn 500 mennesker i Taiwan.

Derfor vil det også være langt færre enn 500 pappfigurer og plastdukker, for symbolikkens skyld, ifølge Rakuten Monkeys-manager Justin Liu.

Samtidig blir spillerne holdt hjemme så mye som mulig, og reisene begrenses, opplyser Liu til NBC News.

– Hvis du kommer hit nå, er det som en normal dag, egentlig, sier Bryan Woodall, som spiller for Fubon Guardians, til Sports Illustrated.

Bortsett fra at det er pålagt med maske og temperatursjekk, kan de leve som normalt i offentligheten, ifølge Woodall.

– Ingen god idé

Selv om Taiwan har fått mye ros for håndteringen av koronaviruset, stilles det spørsmålstegn bak åpningen av baseballsesongen.

Amir Attaran, som er jus- og epidemiologiprofessor ved Universitetet i Ottawa, understreker at Taiwans kamp mot viruset har vært veldig imponerende.

Samtidig beskriver han åpningen som «ingen god idé» overfor NBC News.

– Baseball er ikke en kontaktsport som fotball, men du klarer ikke å ta på en spiller fra to meters avstand. Jeg ser ikke hvordan dette skal fungere, sier Attaran.

Ligasjefene mener på sin side at åpningen er et viktig skritt for hele nasjonen.

– Det viser at vi klarte å slå viruset, sier generalsekretær Feng Sheng-Xian.