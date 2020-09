Regjeringen åpner forsiktig breddeidretten og øker nå også antallet mennesker som kan være tilstede på idrettsarrangement.

Nå får inntil 600 personer samtidig være på utendørsarrangementer, mens grensen på 200 mennesker bevares på innendørsarrangementer, berettet Erna Solberg onsdagens pressekonferanse.

Det nye kravet innebærer også at det skal være ett ledig sete mellom mennesker på hver seterad på idrettsarrangement, fortalte helseminister Bent Høie.

Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja var alle til stede på pressekonferansen onsdag, hvor de oppdaterte om koronasituasjonen i Norge.

– I tillegg så vil vi nå åpne for arrangementer med 600 personer samtidig utendørs, fordelt på tre kohorter med inntil 200 personer. Det vil gjelde da fra 12. oktober. Slik statsministeren sa det så vil dette kunne glede mange fotballfans, men vi vet jo at det er betraktelig med mer plass på mange ulike fotballtribuner. Men dette er en forsiktig åpning og vi må vurdere an situasjonen også videre, sier Raja.

Åpner breddeidretten

Regjeringen starter forsiktig åpningen lokalt omkring i landet. Det betyr at det igjen skal være mulig for voksne å drive med enkelte breddeidretter. Foreløpig er det kun åpnet for trening og ikke kamper og konkurranser.

Breddeidretten for mennesker over 20 år åpner igjen fra den 12. oktober. Fotball med tredjedivisjon for herrer og 2. divisjon for kvinner, basketball, judo, dans er blant idrettene som får starte opp igjen i fase 1 av gjenåpningen. Det er idretten som har lagt opp hvilke idretter som skal åpnes igjen i fire forskjellige faser.

De fire fasene er utarbeidet av Norges idrettsforbund.

– Jeg vil takke breddeidrettsfamilien som har stått i en veldig krevende situasjon. De har vært utrolig tålmodige, de har holdt sammen og de har holdt ut. Videre har både Norges Idrettsforbund og særforbundene gjort en god innsats med å skissere hvordan vi kan gjennomføre en kontrollert gjenåpning. Breddeidretten for menneesker over 20 år kan begynne å trene normalt igjen fra 12. oktober, sier helseminister Abid Raja.

Abid Raja og regjeringen åpner igjen for breddeidretten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Planen er å starte opp igjen i hele landet, men i kommuner med lokale utbrudd av korona må det vurderes å gjøre spesielle tiltak, fortalte helseministeren videre.

Åpner for EM og verdenscup

Det blir også mulighet for internasjonale konkurranser utover fotball i Norge utover høsten og vinteren. Verdenscupen i nordiske grener, og europacup og EM i håndball som skal arrangeres i Norge får fritak fra karantenereglene, gjennom strenge smittevernsregler.

Helseministeren forteller at de har bedt idrettene om en smittevernsprotokoll som gjør at utøverne får innvilget innreise og karanteneunntak.

– Alle disse internasjonale idrettsarrangementene er jo med et forbehold. For det første med smittesituasjonen på det tidspunktet som arrangementet gjennomføres, at vi fremdeles har kontroll over dette. I tillegg så har både ski, håndball og de andre fått i oppdrag at de skal utarbeide en smittevernprotokoll til de ulike arrangementene, forklarer Raja.