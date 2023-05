– Det krev ein del, for eg må vere veldig påskrudd, både på jobb og med fotballen. Så det blir ein del arbeid. Det har vore eit hektisk år, men eg kjenner det har gått over all forventning, seier Anna Aahjem.

Ho har bytt ut den raude og kvite Lyn-drakta med svart politiuniform når NRK møter henne i Sandvika. Smilet sit laust hos 23-åringen, som stortrivst både på og utanfor banen.

Ho studerer til å bli politi og er for tida i praksis, samtidig som ho er spiss i toppserieklubben Lyn. Aahjem har skåra åtte av Lyns ti mål denne sesongen.

Vålerengas Karina Sævik er den einaste i ligaen med like mange fulltreffarar, men ho har spelt éin kamp meir.

– Det har vore bra flyt i det siste og det har vore ekstremt gøy, seier Aahjem.

I STORSLAG: Anna Aahjem jublar etter 1-0-skåring mot Brann tidlegare i år. Lyn tapte kampen 1–2. Foto: Alf Simensen / NTB

Aahjem har eit målsnitt på eit mål per kamp. Sjølv om lange dagar – og netter – tærer på.

– Ho er absolutt per no ein av dei beste spelarane i Toppserien, seier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Han skryter stort av spissen.

– Ho har teke steg år for år no. Spesielt dei siste tre åra. Ho blir råare for kvart år. Endå skarpare, endå betre i timing på rørslene og endå meir kvassare i avslutningane. Ho byrjar å få ein veldig bra totalpakke.

Frå nattevakt til trening

Det er nemleg ikkje berre berre å vere praktikant i politiet og toppidrettsutøvar. Ho er i turnus, og jobbar derfor både dagvakter, kveldsvakter og nattevakter. Ho anslår å ha mellom seks og åtte nattevakter i månaden.

– Så då går ein vaken heile natta og skal på trening dagen etterpå. Det er heftig, og eg merkar det på kroppen, seier ho, og held fram:

– Ein får ikkje restituert på den måten ein ønskjer, og søvn er ekstremt viktig når ein trenar sånn som ein gjer. Det har nok påverka meg, men eg har klart å prestere likevel. Så noko rett må eg vel ha gjort.

GRUNN TIL Å SMILE: Anna Aahjem har lykkast med å kombinere livet som fotballspelar og praktikant i politiet. Foto: Terje Haugnes / NRK

I tillegg har ho skulearbeid som skal gjerast. Innleveringar og eksamenar.

Å måtte kombinere studie, jobb og eit liv som fotballspelar i Toppserien er likevel ikkje noko nytt.

Ei større NRK-kartlegging frå tidlegare i år viste at berre 34 spelarar i Toppserien har ei månadsinntekt på over 30.000 kroner. Nesten 40 prosent av spelarane med ein proffkontrakt i Toppserien tener mindre enn 10.000 kroner i månaden.

Sjølv om økonomien i Toppserien har vorte betre dei siste åra, er å ha jobb ved sida av fotballen heilt nødvendig for å få det til å gå rundt.

Det same gjeld for Aahjem.

– Eg får ikkje god nok lønn i Lyn til å gjere det (spele fotball) fullt ut, så då er det nødvendig å ha noko på sida.

Men ho legg ikkje skjul på at ho drøymer om å leve av fotballen.

– Viss eg skulle valt her og no, hadde eg valt fotballen. Det er no ein kan gjere det. Utdanning og karriere innanfor politiyrket kan ein alltids ta igjen. Eg vil sjølvsagt sjå kor langt eg kan nå i fotballen, seier ho.

– Kroppen forfell også når ein blir eldre, så å kunne leve av fotballen er heilt klart ein draum. Det er det eg håpar på, legg ho til.

– Har vakse veldig mykje

Til så lenge trivst Aahjem godt med å kombinere dei to jobbane. Og ho er heilt sikker på at det ho lærer ute på gatene som politi, hjelper henne når ho byter ut arbeidssko og politiuniform med Lyn-drakt og fotballsko.

– Som politi må ein kunne ta styring, og det er veldig viktig i fotballen òg. Eg trur det har hjelpt meg med å ta ei større leiarrolle, seier ho.

TREFFSIKKER: Anna Aahjem veit kvar målet står, sjølv med arbeidssko på. Foto: Terje Haugnes / NRK

Sjølv om det er slitsamt, meiner ho politiarbeidet er ein god måte å kople av på.

– Eg får gjere noko heilt anna, men samtidig vere i aktivitet og sosial. Eg trur eigentleg eg har vakse veldig mykje på det, så eg trur det kan vere veldig bra. Sjølv om nattevaktene tærer på, ler ho.

Slndag er det duka for ein ordentleg toppskårarduell når hovudstadsklubbane Vålerenga og Lyn møtest.

Då byter igjen Aahjem ut jakta på kriminelle med jakta på poeng – og endå fleire skåringar.