Noen sekunder over de tre tilleggsminuttene fikk Amidou Diop ballen i Viking-boksen. Det totalt mislykkede skuddet endte som en pasning til Thomas Amang foran mål. Han stakk frem en fot og lurte ballen under Iven Austbø.

Ole Gunnar Solskjær stormet ut fra Molde-benken i elleville jubelscener mens resignerte Viking-spillere falt om på kunstgresset.

Jublet gjorde også matchvinner Amang. Han rev av seg drakten og fikk dermed gult kort - hans andre for kvelden.

– Jeg er så glad, sier matchvinneren, som fikk en klem av Ole Gunnar Solskjær på vei av kunstgresset, til NRK.

Angrer ikke

Amang forklarer at han ikke tenkte over at han allerede hadde pådratt seg gult kort da rev av seg Molde-drakten.

– Dette var mitt første mål for sesongen. Jeg har slitt litt tidligere så dette var bra for selvtilliten min. Nå er jeg bare glad selv om jeg ikke får spille neste kamp.

RØK IGJEN: Viking-spillerne jubler for Mathias Bringakers reduseringsmål. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Solskjær mener gule kort for å ta av seg drakten er det «dummeste han ser», men etter seieren klarte han ikke være sint på Amang.

– Gutten er ung og har mye å lære. Han har ikke hatt så strukturert opplæring tidligere. Dette tror jeg han lærer av, sier Solskjær.

– All the best, keep going, var beskjeden han ga Viking-trener Ian Burchnall på vei ut av pressesonen.

– Dette har skjedd for mange ganger nå. Det er det sjette målet vi har sluppet inn etter det 88. minutt. Det er brutalt, sier Burchnall til NRK.

Ledet 2-0

Formsterke Molde åpnet klart best og tok ledelsen allerede etter fem minutter da Petter Strand fikk stå umarkert foran mål.

Og da Björn Bergmann Sigurdarson økte fra krittmerket med sitt åttende for sesongen, virket veien svært lang for gjestene. Viking-trener Ian Burchnall virket også resignert da han ble intervjuet i pausen.

– Vi har det tungt fra før. Nå er det enda tyngre, sa André Danielsen.

Men Viking hevet seg etter pause og misbrukte flere gode sjanser før reduseringen kom. Hassan Sale Usman slo gjennom Mathias Bringaker som plasserte ballen under Andreas Linde.

Seks minutter før slutt slo Kristoffer Haugen et innoverskrudd frispark inn mot Viking-målet. Samuel Adegbenro så ut til å bomme, men forstyrret keeper Linde kom til at ballen forsvant i hjørnet.

Sigurdarson misset en stor sjanse alene med Iven Austbø på overtid, men det skulle likevel glippe for Viking etter at Amang avgjorde med siste spark på ballen.