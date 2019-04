Folkehelseinstituttets øvre grenseverdier for svevestøv (kalt PM2,5) er på 15 mikrogram per kubikk luft.

I smøreteltet på Åsen, ifølge en rapport fra Skydda Norge som NRK har fått tilgang til, fant firmaet verdier av svevestøv opptil 500 mikrogram per kubikkmeter luft. Det er fem ganger høyere enn det Folkehelseinstituttet kategoriserer som «alvorlig helserisiko», fremgår det av rapporten NRK har sett måleverdier på og selskapets konklusjoner.

For ordens skyld: Skydda Norge er leverandør av løsninger og produkter for verneutstyr og en skiforbundpartner i HMS-spørsmål.

I rapporten heter det:

«Å oppholde seg i slike omgivelser - også over svært kort tid – er forbundet med stor helserisiko. Tilsvarende forhold på en arbeidsplass i for eksempel industrien, hadde trolig medført umiddelbar stans».

– Overrasket

Når NRK kontakter daglig leder i Skydda Norge, Vegard Aune for et intervju, svarer han slik på informasjonen:

– Vi fant svært høy konsentrasjon av partikkelstøv, sier han.

Han svarer så på spørsmål om hvor alvorlig han synes funnene er.

– Det er jo alvorlig i den forstand at rent helsemessig, så er det ikke bra. Det må andre som har medisinsk bakgrunn si mer om. Men jeg er overrasket over at det ikke har skjedd så mye mer for å ivareta smørerne på dette nivået her.

Aune forteller at rapporten er bestilt av folk som har vært bekymret og stusset over arbeidsforholdene i smøretelt - under for eksempel norgescuprenn.

Og han er altså ikke i tvil om at deres målinger er nedslående nytt for dem som jobbet i smøreteltet i februar. Ifølge Skydda er det bruk av såkalte rotorbørster som er hovedgrunnen til svevestøvet og de noterer i sin egen rapport at det er grunn til å tro at lignende forhold også gjelder smøretelt eller smøreboder i mindre skala og privat regi.

I tillegg viser en video at det ikke bare er smørere som oppholder seg i teltet. Det samme gjør unge løpere.

– Få rutiner

– Dere gjorde opptak av smøreteltet, fortell hvordan dere reagerte da dere så videoen i etterkant?

– Jeg ble overrasket. Der er det smørere, der smører man festesmurning, man sliper med børster, man spiser mat, man drikker. Det kommer løpere inn og løpere kommer ut. Det virker som det er få rutiner der. Det er overraskende. Vi har jobbet tett med skiforbundet i mange år. Vi har hatt et utrolig positivt samarbeid for hvordan man ivaretar HMS-aspektet (helse, miljø og sikkerhet) rundt skismøring. Jeg hadde håpet vi hadde kommet et steg lengre.

Nå ønsker Aune en debatt rundt temaet hjertelig velkommen. Han mener den beste løsningen på problemet er å skape gode rutiner, tilby god informasjon og kunnskap og at de som er forbilder gir de rette holdningene når det gjelder å ta vare på helsen sin.

Han vil understreke at det ikke er verneutstyr, som Skydda blant annet selger, som er hovedløsningen på problemet. Å isolere og eliminere problemet må være målet, sier Aune. Det skal aller helst skje på andre måter enn å bruke masker. Det er ifølge ham siste utvei.

– Skiforbundet tok affære i forbindelse med fluordebatten, der kom det et forbud i yngre klasser opp til 16 år, hva er din oppfordring til forbundet basert på de tallene dere har funnet?

– Det er veldig bra at skiforbundet gjør noe med det og ønsker å sette søkelys på det. Så er det viktig at skiforbundet ser hele bildet. At man har fokus på hva som er helsefarlig og hva som er reell helsefare. Og hva man kan eliminere bort, som i dette tilfellet her.

Bjervig: – Trist

Langrennssjef Espen Bjervig fremstår ikke overrasket når han får se målingene til Skydda. Han viser til en måling gjort av Folkehelseinstituttet fra 2017, hvor det var tilsvarende funn.

KJENNER PROBLEMET: Espen Bjervig, langrennssjef i skiforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han forteller imidlertid at skiforbundet, i alle sine arrangøravtaler, fra og med sist sesong innførte at det skulle henge smørevettregler på alle smøreboder, det var påbudt med bruk av maske i teltene og at utøvere ikke skulle oppholde seg i smøreboder og telt.

– I tillegg skal avfallet spesialhåndteres og man skal bevise at man har levert det fra seg riktig. Da er det synd og trist å se at smørere og utøvere tar dette så lite alvorlig og ikke tar vare på seg selv. Det synes jeg er trist, gjentar Bjervig.

På spørsmål om skiforbundet er nødt til å stramme enda mer til overfor arrangører, svarer Bjervig at det ikke er deres jobb å være politi og passe på alt som skjer i et skirenn.

– Men vi er klare og tydelige på at de rammene vi setter på de rennene vi er ansvarlige for, det vil si Hovedlandsrennet, Norgescup og NM, for hvordan man oppholder seg i smørebodene. Vi må ta med dette her og diskutere hvordan vi skal følge det opp. Det går mye på informasjon. Og folk må ta vare på sin egen helse, sier Bjervig.

– Men tar skiforbundet noe kritikk her?

– Ja. Vi har ikke informert bra nok, tydeligvis. Vi har innført regler som ikke blir fulgt bra nok opp. Vi må ta kritikk på det. Og så må vi finne ut hvordan vi skal få budskapet tydelig frem. For dette er en utfordring, sier langrennssjefen klart og tydelig.

Rolf Hauger i Åsen IL, klubben som arrangerte Norgescup for juniorer i februar, sier han synes det er bra testene er gjennomført. Han påpeker at man ikke trenger å være rakettforsker for å skjønne at miljøene man ferdes i ikke er bra og at dette er noe man har visst i mange år.

Brøt reglene

Han sier at arrangøren hang opp smørevettreglene, har håndtert avfall etter de rutiner de er pålagt. Likevel ble reglene brutt, for eksempel ved at utøvere oppholdt seg i smøreteltet.

– Jeg mener det selvfølgelig ikke er bra, men om det er skadelig å oppholde seg der i noen små minutter, er jeg usikker på. Jeg gikk selv inn der uten verneutstyr to ganger. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi tenke meg at jeg kom til å stupe dagen etter på grunn av det, sier Hauger.

– Jeg skjønner at de som står der hele tiden må ha verneutstyr. Er man inne kort tid og så ut igjen, så er ikke det skadelig i seg selv, vil jeg tro.

Han vil uansett understreke følgende:

– Jeg synes det er positivt at det foretas målinger. At vi får tatt opp ting og at man bruker tall for å underbygge det. Før har folk ment ditt og datt, men nå får man muligheten til å gjøre noe med de ti fremtiden, sier Hauger.

Tor Erik Danielsen er arbeidsmedisiner og overlege i Arbeidstilsynet. Han innleder med å si at Arbeidstilsynet har vanskelig for å uttale seg om målinger og arbeid som ikke er gjennomført i forbindelse med deres egne tilsyn.

Han har lest hovedfunnene i rapporten fra Skydda, ønsker ikke å kommentere den spesifikt, men sier at man gjennom to rapporter fra 2009 og 2017 - gjennomført av henholdsvis Statens arbeidsmiljøinstitutt og Folkehelseinstituttet – vet ganske mye om hvordan det rent helsemessig oppleves å være i skismøretelt.

Kan få symptomer

– Men du har sett målingene, det var skismørere i teltet der, og utøvere innom med jevne og ujevne mellomrom. Hva tenkte du da du så TV-bildene?

– Jeg så filmen. Det første jeg så var at det var varme i rommet. Smørerne hadde godt verneutstyr tilgjengelig. De ser ut til å være godt ivaretatt. Det var utøvere der også. Og jeg må si at smøreteltet ikke er en god rekreasjonsarena for foreldre og utøvere.

Når det gjelder konsekvensene for de som har vært inne i teltet, ønsker ikke Danielsen å basere seg på undersøkelsen som Skydda har gjort. Han henviser til de to rapportene fra henholdsvis ti og to år tilbake i tid der Arbeidstilsynet vet følgende:

– Det første jeg kan si er at de som har følsomme luftveier, de som er astmatikere, de kan få symptomer her. De som oppholder seg der i lengre tid mens ski behandles, vil kunne utvikle hoste, bli tette i brystet, og eventuelt bli kvalme og føle seg dårlige. Det er helseeffekter man ikke vil ha, sier Danielsen.