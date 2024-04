Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin har forlovet seg

– Nei, det var ikke som på film. Eller hva skal man si ...? Det var mer en romantisk komedie, ler Aleksander Aamodt Kilde om frieriet overfor NRK.

Kilde og Shiffrin ble kjærester i 2021 etter å ha kjent hverandre i seks år. Nå har altså superparet tatt forholdet et steg videre.

Det forteller den norske alpinisten om for første gang i tidenes siste sendingen av NRK-talkshowet «Lindmo», som sendes fredag kveld.

– Jeg er forlovet, sier Kilde til stor applaus fra salen.

Amerikanske Shiffrin er tidenes mestvinnende alpinist og er en stor stjerne i hjemlandet.

Når NRK møter Kilde etter Lindmo-innspillingen, forteller han at kjæresten ble satt ut av frieriet.

– Jeg tror ikke hun forventet det, sier Kilde og legger til:

– Samtidig har vi jo snakket om at det er oss to.

Avslørte frieriet på Lindmo: - Noen har sladret

Bestemte seg på sykehuset

Det har vært en turbulent sesong for alpinparet. Kilde skadet seg stygt da han falt under utforen i Wengen i januar. Han har siden måttet følge resten av sesongen fra sidelinjen.

Kilde ble fløyet til sykehuset i Bern, og Shiffrin var raskt på plass for å passe på kjæresten og delte flere bilder på sosiale medier fra sykehuset.

LINDMO-GJEST: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: NRK

Den norske 31-åringen forteller at det har vært mange opp- og nedturer etter skrekkfallet, og at en klar oppside har vært nærheten til familie – og ikke minst Mikaela Shiffrin.

Da kom ideen om frieriet like etter at han ble flyttet til sykehuset i Innsbruck.

– Jeg bestemte meg egentlig på sykehuset i Innsbruck for at dette her er dama i mitt liv, sier Kilde.

– Jeg ringte hjem og bestilte en ring, og fikk den ned med min bror.

STJERNEPAR: Mikaela Shiffrin (til venstre) og Aleksander Aamodt Kilde på den røde løperen under Time Magazine sin kåring av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden for 2023 – der Shiffrin fikk plass på listen. Foto: ANDREW KELLY / Reuters

«Skal du ikke putte ringen på fingeren?»

Selv om han bestemte seg for frieriet for et par måneder siden, skjedde det først for få dager siden.

Kilde forteller at han hentet Shiffrin under verdenscupfinalen i østerrikske Saalbach da sesongen ble avsluttet der 24. mars.

På plass i sin nye leilighet i Innsbruck, tenkte Kilde at det var en fin anledning å stille spørsmålet.

– Jeg skal ikke fortelle om hele seansen. Det trenger ikke alle å høre, men det var en morsom seanse, sier Kilde.

– Hun skjønte egentlig ingenting og bare sto der, fortsetter Kilde.

– «Skal du ikke putte ringen på fingeren» spurte hun. Jeg bare: «Men du må jo svare først». Vi var der liksom, så det var en veldig fin og morsom greie, smiler han.

KORT TID FØR FRIERIET: Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin under verdenscupfinalen i Saalbach i slutten av mars. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Fortsetter karrieren

Hvor og når bryllupet blir vet Kilde lite av enn så lenge.

– Jeg var så gira på å gjøre det, at jeg ikke hadde tenkt på når, sier alpinisten.

Han sier at bryllupet mest sannsynlig vil finne sted om noen år. Før den tid har han andre ting i fokus.

Etter det sesongødeleggende fallet i Wengen, kunne ikke den norske alpinstjernen garantere et comeback som toppidrettsutøver.

Kilde i tårer om skaden: - Kan ha vært siste gangen

På besøk hos «Lindmo» blir Kilde tydelig preget når han snakker om at han flere ganger har tenkt at han ikke skal drive med alpint lenger, men så kom omsider nyheten som kan berolige alpinpublikummet.

– Jeg skal tilbake, sier Kilde.

– Når bestemte du det?

– Jeg har kjent på det over tid. Jeg har kjent at det faktisk kan gå. At det er realistisk. Jeg er 31 år og det er «prime time» på en måte. Jeg kan holde på til jeg er 40, men det er nå jeg faktisk skal skinne. Da må jeg tilbake og gi det en sjanse til.

– Comebacket kommer først. Comeback først, forhåpentligvis et par seire til og så kanskje et bryllup, avslutter Kilde.