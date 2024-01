– Det eneste jeg klarer å tenke på var hvor vondt jeg hadde i skulderen. Sånn smerte har jeg aldri opplevd før.

Det sier Aleksander Aamodt Kilde i et intervju med Viaplay fra sykesengen i Innsbruck.

Bare dager etter fallet i Wengen forteller han om hvordan han hadde det i minuttene etter det dramatiske krasjet og skadene han pådro seg.

ALVORLIG: Kilde har vært på sykehuset siden ulykken skjedde lørdag. Foto: Privat

– Kuttet er dypt, nesten ned i beinet. Idet jeg gikk i nettet og mistet skien har jeg tydeligvis kuttet leggen også, og mistet mye blod. Jeg har kuttet over et par nerver, men de motoriske nervene er heldigvis intakt. Det er litt nerveskader som man trenger å bruke tid på. Det er det som er alvorlig med det hele.

Han har nå blitt flyttet fra sykehuset til Bern i Sveits, til Innsbruck i Østerrike. Der skal han nå etter planen operere skulderen torsdag.

OMSORG: Kilde forteller at han har blitt godt tatt vare på på sykehuset. Foto: Privat RASKT: Den norske alpinisten ble fraktet med helikopter til sykehus. Foto: Privat NUSS: Kjæresten Mikaela Shiffrin var raskt på sykehuset for å besøke Kilde. Foto: Privat

– Der husker jeg ingenting

Ulykken skjedde i enorm fart, og Kilde husker ikke så mye fra selve hendelsen.

– Ting skjer veldig fort i utfor. Jeg husker bare at jeg knakk sammen inn i den nest siste svingen. Så går det fra å ha kontroll til å ikke ha kontroll på kort tid. Så faller jeg egentlig bare ned på ryggen og så går jeg i nettet, forteller Kilde til Viaplay.

– Fra jeg treffer nettet til jeg ligger og har ekstremt vondt i skulderen, så husker jeg lite. Der husker jeg ingenting.

HUSKER LITE: Kilde fikk en stund medisinsk hjelp på stedet før han ble fraktet videre med helikopter. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

NRK har fått tillatelse til å sitere bredt fra intervjuet med Viaplay.

Det var lørdag at han falt inn i den siste svingen i utforen i Wengen, og deiset inn i sikkerhetsnettet. 28 minutter tok det fra han krasjet, til han ble hentet med helikopter og fraktet til sykehus.

Senere ble det konkludert med at han hadde fått skulderen ut av ledd, samt et kutt i leggen. Sistnevnte ble han operert for i tre timer.

Søndag kunne landslagslege Marc Strauss bekrefte til NRK at sesongen var over for det norske alpinesset. Selv sier Kilde til Viaplay at det blir minimum seks uker med gips på beinet før han kan legge vekt på det.

Tunge dager

For kjæresten og alpinisten Mikaela Shiffrin har det også vært tunge dager etter at nordmannen falt i Wengen. Selv måtte hun takle den tunge situasjonen samtidig som hun selv skulle prestere.

KJÆRESTER: Shiffrin kastet seg rundt og dro til sykehuset da hun fant ut om Kildes ulykke. Foto: Privat

– Det er mye følelser. Det er vanskelig å ta det innover seg. De siste dagene har vært veldig utfordrende. Det føles som at jeg har levd et helt liv, sa Shiffrin til NRK da hun vant slalåmrennet i Flachau tirsdag, et par døgn etter at hun var ved Kildes side på sykehuset.

Hun satte ekstremt pris på å kunne være ved hans side midt oppi det hele.

– Å være med ham gir meg tusen år med liv. I noen av de tøffeste stundene i sitt liv, var han bare snill mot alle.