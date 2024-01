– Det var åpenbart veldig sjokkerende for hele verden å se på TV.

I siste sving mistet Kilde kontrollen i ekstremt høy fart og dundret inn i nettet. Det til da høylytte publikummet i Wengen stilnet og ble stående i uvitenhet.

HELIKOPTER: 28 minutter tok det fra fallet til Kilde ble fraktet til sykehus med helikopter. Foto: Alessandro Trovati / AP

Både støtteapparat og fans fryktet for Kilde mens han ble hentet med helikopter og flydd til sykehuset. Og for hans amerikanske kjæreste har det vært noen tøffe døgn:

– Jeg føler meg kanskje litt sliten og skjør etter de siste 48 timene. Men personlig føler jeg meg mye bedre bare ved å vite at Aleks til slutt vil bli bra, forteller Shiffrin i en uttalelse mandag kveld.

– Operert i tre timer

De to alpinstjernene har vært kjærester siden 2021. Shiffrin befant seg i den østerrikske byen Ramsau og forberedte seg til sitt eget renn tirsdag, da dramatikken pågikk i Wengen.

Da hun fant ut om ulykken, reiste hun til sykehuset i Bern der Kilde lå, i nabolandet Sveits. Det er en reise på om lag syv timer med bil.

KJÆRLIGHET: Shiffrin var raskt på plass på sykehuset i Bern der Kilde lå. Foto: Instagram.com/Akilde

– Det er skikkelig gode nyheter at han unngikk brudd, men han pådro seg flere svært alvorlige skader. Kuttet er massivt. Skulderen ute av ledd. Han ble operert i tre timer for kuttet alene, sier hun.

Superstjernen forteller videre at de er takknemlige for at han unngikk verre skader, men at opptreningen kommer til å ta lang tid likevel.

– Det har vært overveldende og det er ikke bare rett frem. Så han og familien hans trenger tid til å prosessere alt og til å planlegge neste steg, sier Shiffrin.

Uansett blir ikke Kilde å se i alpinbakken med det første.

– Sesongen er kjørt, skisesongen er kjørt. Så satser vi på at han er klar til neste sesong, bekreftet alpinlandslagets lege Marc Jacob Strauss til NRK søndag kveld.

Enorm støtte

Selv måtte hun si farvel til Kilde lørdag, for tirsdag skal hun selv konkurrere. Og selv om hun er glad for at kjæresten kommer til å bli bra, har de siste døgnene tatt på. Selv stod hun over tre fartsrenn i helgen på grunn av sykdom.

– Kroppen føltes ikke ok. Jeg kom tilbake til Østerrike-området sent lørdag og har bare prøvd å sove så mye som jeg kan for å ta igjen hvile og være godt forberedt til Flachau, sier hun.

AVSTAND: Selv om begge er toppalpinister, ser de hverandre ikke så ofte etter som menn og kvinner oftest konkurrerer forskjellige steder. Foto: Alessandro Trovati / AP

Men selv om hun har forlatt sykehuset, blir Kilde likevel godt ivaretatt, ifølge kjæresten. Foreldrene hans ankom nemlig sykehuset før hun dro videre. Og all støtten utenfra har også vært viktig, forteller hun.

– Vi er veldig takknemlige for alt arbeidet, hele teamet rundt ham. Utrolige leger, kirurger og sykepleiere. Og hans fysioterapeut Henrik (Legernes) spesielt. Det har vært et fantastisk team og mye støtte. Vi er veldig takknemlige, sier Shiffrin.

– Han har mottatt så mye støtte og kjærlighet fra så mange. Han setter enormt pris på alle meldingene, hyggelige ord og støtte.