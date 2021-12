Absurd scoring sendte Arsenal i ledelsen – United-spillerne raste

Saken oppdateres. Kampen pågår fortsatt.

Emile Smith Rowe satte ballen i nettet med skudd utenfor sekstenmeteren, men keeper de Gea lå nede og var tilsynelatende i smerter. Dommer Atkinson valgte å blåse like etter ballen var over streken, og hadde først tenkt å annullere målet.

Men TV-bildene viste at det var lagkamerat Fred som hadde stemplet på den spanske målvakten. Dermed var det ingen forseelse fra en Arsenal-spiller, og dommeren valgte å godkjenne målet likevel.

Det fikk United-spillerne til å protestere voldsomt, men fikk ikke medhør fra dommer Atkinson.

– Riktig avgjørelse

Tross en absurd scoring, så virker det som mange mener at målet bør stå.

– Målet er gitt. Riktig avgjørelse. Tøft mot United og De Gea, men du kan ikke bare finne opp regler fordi noen har blitt skadet av en lagkamerat, skriver Mark Ogden, journalist for ESPN.

Hans ESPN-kollega og United-kjenner Rob Dawson er enig.

– Det gjorde sikkert vondt da Fred stod på ankelen hans, men de Gea må gjøre alt han kan for å stå på beina til ballen er spilt ut. Det kan ikke ha vært så ille når han reiser seg et minutt senere. Jeg vet ikke hvordan United kan argumentere for at målet skulle vært annullert, skriver Dawson på Twitter.

United slo tilbake

Fotballekspert hos Sky Sports Kevin Campbell mente også at det var riktig beslutning av dommeren.

– United-spillerne var ikke fornøyde, men jeg vet ikke om de skjønte at det var Fred som var i kontakt med deres keeper, sier Campbell.

Men United skulle slå tilbake. Bruno Fernandes satte inn 1-1 etter vakkert spill i forkant, der Fred var nest sist på ballen. Dermed var det kamp igjen, men vi så noen misfornøyde United-spillere gå inn i garderoben til pause.