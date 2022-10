AaFK sikret plassen i Eliteserien

Gilbert Koomson kom inn etter pause og ga Aalesund 1-0 over Sandefjord. Det tre poengene sender sunnmøringen inn blant topp ti i Eliteserien og sikret samtidig fornyet kontrakt i den øverste divisjonen.

Sandefjord har nå spilt tolv strake kamper i Eliteserien uten seier. Den elendige formen gjør at nedrykksspøkelset plager Sandefjord i sesonginnspurten. Laget ligger på kvalifiseringsplassen og er fem poeng bak HamKam på trygg grunn. Det er like stor avstand ned til Kristiansund og Jerv under streken. (NTB/NRK)