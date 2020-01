Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Da Ole Gunnar Solskjær var spiss for Manchester United, var rivalene hans høyreiste midtstoppere og atletiske keepere.

Nå som han trener United, er problemet blitt en frittalende agent som går rundt i hettegenser og som lærte sine triks i en pizzarestaurant.

Mino Raiola skaper trøbbel for Solskjær. Han representerer Paul Pogba, Uniteds viktigste spiller, og det meste tyder på at Raiola ønsker ham bort fra Old Trafford.

Vanligvis bestemmer klubbene over sine egne spillere, da det er de som betaler lønningene.

Men dette gjelder ikke alltid når Raiola er i bildet.

Gir også råd til Haaland

Raiola har ofte meninger om hvor hans klienter bør spille. Og når Raiola sier noe, hører man etter.

Raiola omtales ofte som en «superagent» fordi han er blant bransjens mektigste menn. Utenom Pogba representerer han stjerner som Zlatan Ibrahimović, Mario Balotelli og Matthijs de Ligt.

USIKKER FRAMTID: Fortsatt United, eller går ferden videre for Pogba? Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Han gir også råd til Erling Braut Haaland, som for en uke siden vraket United til fordel for Borussia Dortmund.

Men Raiola opererer ikke som andre agenter.

Han går i joggebukser og hettegensere i stedet for dresser, fordi han mener det får folk til å undervurdere ham. Én gang møtte han direktøren i Juventus iført T-skjorte, joggesko og Hawaii-shorts.

Raiola tar hånd om alle sine klienter personlig. Han sier at han lærte å ta vare på folk da han jobbet i farens pizzarestaurant i Haarlem, i Nederland, hvor han som kelner måtte høre på kundenes klager.

Spillere stoler på Raiola fordi han slåss for deres interesser. Han bryr seg verken om hva klubber, fans eller presse mener om ham.

– Jeg har alltid tenkt slik: Hvis spilleren var min sønn, hva hadde jeg gjort? Det er min eneste filosofi, har Raiola sagt til avisen The Telegraph.

Fergie vs. Raiola

Denne innstillingen gjør at Raiola kan oppfordre sine spillere til å ønske seg bort fra sine klubber, om han mener det er det beste trekket.

Dette har allerede skjedd én gang med Pogba og United.

Den franske playmakeren var en av Uniteds største talenter da Raiola satte seg ned med den daværende treneren, Sir Alex Ferguson, og krevde at hans klient ble bedre betalt.

IKKE GODT FORHOLD: Alex Ferguson har ikke det beste forholdet til Raiola. Foto: Oli Scarff / AFP

Ferguson hadde gitt Pogba tilbud om en kontrakt, men Raiola var ikke imponert.

– Selv ikke hundene mine hadde skrevet under på det der, sa Raiola.

Ferguson raste, men Raiola lo sist. Uten ny avtale forlot Pogba klubben gratis. I 2012 skrev han under for Juventus. Fire år senere kjøpte United ham tilbake for 980 millioner kroner, tidenes høyeste sum for en fotballspiller.

Raiola skal visstnok ha fått 400 millioner kroner for sin rolle i forhandlingene.

Kan miste troen

Slike avtaler har fått kyniske røster til å hevde at Raiola tvinger frem overganger fordi det gir ham nye sjanser til å tjene penger.

Selv sier Raiola at han aldri har kostet sine klienter en krone, med tanke på de lukrative kontraktene han har forhandlet frem for dem.

Hva med klubbene? Betal prisen eller finn noen andre, sier Raiola.

Hva enn som er sant, kan Raiola ha flere motiver enn kun penger. I 2017 prøvde han å få keepertalentet Gianluigi Donnarumma til å forlate AC Milan, blant annet fordi han ikke hadde tro på klubbens sportslige prosjekt.

Nå ser Raiola ut til å ha mistet troen på Uniteds visjon.

Pogba og Barça

Mens United betaler spillere godt, har de ikke vært i nærheten av å vinne Premier League eller mesterligaen siden Pogba dro dit.

I sommer skrev både The Times og The Telegraph at Raiola prøvde å få Pogba til Barcelona.

Pogba sa selv at han ville dra.

SKADET: Paul Pogba har mer enn bare klubbvalg å tenke på. Franskmannen er skadet igjen. Foto: Phil Noble / Reuters

– Jeg tror dette kan være et godt tidspunkt for meg til å ta fatt på en ny utfordring et annet sted, sa han.

United tviholdt på Pogba, blant annet fordi de visste at de ikke kom til å få tak i en bedre midtbanespiller. Men de har fått lite ut av staheten.

Pogba har slitt med en ankelskade siden august, og har ikke startet en kamp siden september. I slutten av desember ble han endelig spilleklar, og da han kom innpå mot Watford, hevet han laget umiddelbart.

Men nå er han ute med skade igjen.

Må kjempe om titler

Situasjonen har vært uvanlig. Pogba var ment å spille mot Arsenal første nyttårsdag. Dagen før sa Solskjær at 26-åringen kun trengte én dag til med hvile.

Men da troppen ble annonsert, var ikke Pogba med.

Dagen etter sa Solskjær at Pogba var ute i fire uker med en ny ankelskade.

– Han har fått råd fra sine folk om å ta en operasjon, så han kommer nok til å gjøre det, sa Solskjær.

Sitatet fikk det ut til å høres ut som «Pogbas folk» styrte spillerens fremtid, ikke United. Solskjær skyldte i går uttalelsen på sin «dårlige engelsk», men det endret ikke inntrykket av at Raiola trekker i trådene.

Et par dager tidligere hadde Raiola fortalt Sky Sports at Pogbas hjerte var i United, men at spillerens fremtid kom an på om laget klarte å kjempe om ligatittelen og mesterligaen igjen.

– Jeg er bekymret for det på vegne av spilleren min, sa Raiola.

Så kom det frem at Raiola hadde pratet med den italienske avisen La Repubblica.

– Pogbas problem akkurat nå er United, sa Raiola.

– Det er en klubb som ikke aksepterer realitetene, som ikke har et sportslig prosjekt. Jeg tar ikke lenger mine spillere dit. De kunne til og med ha klart å ødelegge Maradona, Pelé og Maldini.

Kreativ drivkraft

Man kan fint si at Raiola har rett: Svært få spillere har forbedret sine karrierer ved å dra til United de siste seks årene. The Times skriver nå at Pogbas lagkamerater forventer at han kommer til å forlate United til sommeren.

HVEM TREKKER I TRÅDENE?: Hvem styrer Pogba? Solskjær eller Raiola? Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Så hva kan United gjøre? Pogba har 18 måneder igjen av kontrakten. Visstnok kan de forlenge den med 12 måneder om de vil.

De vet at Pogba er den kreative drivkraften som Solskjær mangler på midtbanen. Så sant han er motivert og skadefri, er Pogba lagets bærebjelke.

Men ingen tjener på situasjonen slik den er nå. United betaler store lønninger til en spiller som er skadet, som fint kunne dratt i fjor, og som har en agent som ikke tror at klubben kan matche spillerens ambisjoner.

Kanskje blir Pogba værende om United begynner å slåss om de store titlene, men for øyeblikket sliter laget med å klare topp fire, og de spiller i Europaligaen.

Det gjør at situasjonen ser skummel ut for Solskjær. Raiola pleier å få viljen sin.