«Skremmende tall» bekymrer landslagssjefen

Norges motstander i VM-kvalifiseringen tirsdag, Armenia, kom fra et sviende 19–0 nederlag mot Belgia før helga, og fikk tosifret mot seg på nytt.

– Dette er tall som er skremmende. Vel liker man å se mål, men det er mye viktigere å se mål i kamper som er spennende, sier NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt.

Han mener Fifa og Uefa har gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å fjerne forhåndskvalifiseringen før mesterskapet i Australia og New Zealand sommeren 2023. Med den fikk man luka bort de svakeste nasjonene og nivået i selve VM-kvalifiseringen ble jevnere.

– De har undervurdert hvor lang tid det tar å heve kvaliteten i land der fotball for kvinner har for lav status. De har signalisert at alle landene i Europa er på et såpass nivå at de kan møte hverandre, og det viser denne kvalifiseringen at er en ren skivebom, mener Saltvedt.

Tirsdag ettermiddag møtte Norge Armenia i VM-kvalifiseringen. Armenerne har for første gang mulighet til å komme til VM, men har virkelig fått kjenne på nivået blant topplagene.

Torsdag tapte de hele 19–0 mot Belgia, og mot Norge har de tapt to ganger 10-0. Tirsdagens kamp ble stoppet på grunn av tåke på stillingen 0–9.

Men Armenia er langt fra det eneste laget i den pågående VM-kvalifiseringen som har tapt med store sifre. Bare i de to rundene den siste uka har seks kamper endt med tosifrede seiere.

England slo til med 20-0 over Latvia, og har 53-0 i målforskjell på seks kamper.

– Det er en stor nivåforskjell

En gjennomgang gjort av NRK viser en oppsiktsvekkende nivåforskjell i internasjonal kvinnefotball.

Til nå har det blitt scoret 650 mål på de 135 kampene som har blitt spilt i kvalifiseringen. I 35,6 prosent – over en tredel – av de kampene har vinnerlaget vunnet med fem mål eller mer.

– Det er en stor nivåforskjell. Det er flere nye nasjoner og da blir det en hel del store sifre. For interessen er det synd at det er så store forskjeller mellom lagene, sier Norges landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

BEKYMRET: Martin Sjögren mener hans lag ikke får god nok motstand i VM-kvalifiseringen. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Saltvedt påpeker at kvinnefotballens anseelse har økt betraktelig de siste årene, men er nå engstelig for at de store seiersmarginene vil ødelegge fremgangen.

– Det er et langt steg tilbake for interessen og et ønske om likestilling i fotball. De undergraver markedsverdien til produktet og underbygger bare de fordommene som kvinnefotballen har brukt så mange år på å jobbe seg bort fra, sier kommentatoren.

Allerede i oktober så Uefa at noe må gjøres for å få et mer jevnbyrdig konkurransenivå. Alle overkjørslene er «uholdbart», påpekte Nadine Kessler.

Hun er sjef for kvinnefotball i Det europeiske fotballforbundet. I et intervju med AP varslet tyskeren med fortid som stjernespiller, at endringer og forbedringer må komme.

– Vi skal ta en grundig gjennomgang, for vi ønsker ingen raske løsninger. Kvalifiseringsfasen er fortsatt viktig. Det betyr ikke at vi skal ha nøyaktig samme format som vi ser hos herrene, sier Kessler.

– Må møte bedre motstandere

Den norske landslagssjefen er bekymret for at dagens format ikke byr på nok konkurranse for at lag som Norge kan utvikle seg og sikre gode resultater i mesterskap.

– Jeg er litt todelt om hva jeg synes, men det er klart vi gjerne vil spille så jevne kamper som mulig, også i en kvalifisering. Jeg skulle gjerne sett at vi kunne spille litt tøffere kamper, men så lenge systemet er som det er så er det eneste vi kan gjøre å forsøke å vinne de kampene vi spiller, sier Sjögren til NRK.

Han poengterer at han vet hvor stolte Armenia var over å få spille i VM-kvalifiseringen, men at rent egoistisk sett så er ikke disse kampene god nok motstand for de norske kvinnene. Derfor må de sørge for egen utvikling på andre måter.

– Vi må sørge for at vi møter nasjoner som er like gode eller bedre enn oss, for det gjør vi ikke i VM-kvalifiseringen der vi er høyest ranket i gruppa. For at vi skal utvikle oss og få gode resultater i mesterskap må vi møte bedre motstandere enn vi gjør i en kvalifisering, forklarer landslagssjefen.

TØFFERE KAMPER: Landslagskaptein Maren Mjelde mener de har behov for tøffere kamper. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Hvordan skal de bli bedre?

Derfor blir Algarve Cup en viktig oppkjøring for de norske kvinnene. Men der landslagssjefen er bekymret på eget lags vegne, er spillerne hans mer opptatt av utviklingsmulighetene til de mindre landene.

– Det er litt store forskjeller, men man kan se det litt fra begge sider. Vi har behov for enda tøffere kamper, men samtidig, hvis disse nasjonene ikke får kjent på nivået, hvordan skal de bli bedre da?, spør landslagskaptein Maren Mjelde og får svar fra Vilde Bøe Risa:

– For at Armenia skal være med å spille må de også møte gode nasjoner for å se hva nivået er. Kvinnefotballen er fremdeles i utvikling og spesielt i de små nasjonene. Forhåpentligvis utvikler de seg mer og mer de neste årene.

Den tror også Arsenal-angriperen Frida Maanum er riktig vei for kvinnefotballen.

– Man skal ha respekt for at Armenia aldri har vært i en kvalifisering før og at de må bygge et lag over tid. Så klart kan man ønske at flere lag var enda bedre, men jeg tror disse lagene kommer til å utvikle seg fremover, sier Maanum til NRK.

Armenias Nancy Avesyan synes det er en god ting at lag som Armenia møter topplag i kvalifiseringen.

– Å spille mot disse lagene gjør oss bare bedre. Det er utfordrende, men på sikt er det bra å spille mot topp 20-lag, sier Avesyan til NRK.