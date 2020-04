Myksvoll er til daglig politisk kommentator i Bergens Tidende, men tirsdag handlet kommentaren hans om verken Donald Trump eller Erna Solberg. Denne gangen var det om noe langt viktigere.

BT-kommentatoren skulle nemlig gjøre det slutt med fotballklubben han hadde fulgt siden han var ni år gammel.

Det gjør man ikke, med mindre man har en god grunn.

I en kommentar med tittelen «Sjølv ekte kjærleik kan ta slutt» tar Myksvoll farvel med sitt kjære Newcastle:

«Etter 25 år orkar eg ikkje meir», skriver han.

BT-kommentator Morten Myksvoll. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Halshugger opposisjonelle

Svært mange klubber i Premier League eies etter hvert av utenlandske investorer. Faktisk de aller fleste. Men da Saudi-Arabias oljefond la inn bud på Newcastle ble det mer bråk enn vanlig.

Årsaken er at eieren er fra Saudi-Arabia og at styrelederen i oljefondet, Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, er et navn som ofte dukker opp i forbindelse med grove brudd på menneskerettigheter.

Ifølge Amnesty et av de landene som utfører flest henrettelser i verden.

– Det er rett og slett umulig for meg å glede meg til kamper, bry meg om gode og dårlige resultater, når jeg vet at de som eier klubben halshugger opposisjonelle. De torturerer menneskerettighetsforkjempere i landet og dreper, sa Myksvoll, da han var gjest i Dagsnytt 18 tirsdag.

Oppkjøpet av Newcastle er ennå ikke godkjent, men Mohammed bin Salman har inngått avtale om å kjøpe Newcastle fra klubbens upopulære eier Mike Ashley for 300 millioner pund (3,9 milliarder kroner).

Kjøpet må imidlertid godkjennes av Premier League, som ikke har noen klausul om respekt for menneskerettigheter i sine retningslinjer for eiere.

– Oppkjøpet har gått så langt at det neppe snur nå, tror Myksvoll.

– Men jeg klarer ikke å bytte lag, det bryter med alt fotballen står for. Å finne et nytt lag i England er helt uaktuelt. Slikt gjør man bare ikke, legger han til.

Drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat skapte sterke reaksjoner. Foto: Hasan Jamali / AP

Ber Premier League gripe inn

Oppkjøpsplanene vekker sterke reaksjoner i England, også hos Amnesty. Menneskerettighetsorganisasjonen har henvendt seg til Premier League for å stoppe oppkjøpet av den britiske fotballklubben.

– Premier League setter seg selv i fare for å la seg bruke av folk som vil bruke ligaens glamour og prestisje for å skjule handlinger som er dypt umoralske, i strid med folkeretten og på kant med Premier Leagues og hele fotballsamfunnets verdier, skriver Amnesty-direktør Kate Allen i brevet til PL-direktør Richard Masters.

Hun trekker også frem drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul og kronprinsens mulige delaktighet der.

– Dette er mer enn bare en økonomisk transaksjon - det er et forsøk på å bygge image, der man vil dra fordeler av prestisjen i Premier League og lidenskapen til Newcastle Uniteds supportere, sier Amnesty-lederen i en uttalelse, ifølge The Telegraph.