Hvor ble du av, Elton John?

Elton John er ikke bare en av tidenes mest kjente artister. Han er også genuint glad i fotball – og Watford.

Han vokste opp med Watford. Han elsker Watford.

Derfor klarte han heller ikke si nei da han ble spurt om å overta eierskapet til den skakkjørte klubben på nivå fire i engelsk fotball i 1976.

I AKSJON: Her tester Elton John skuddfoten i Los Angeles i 1976. Det samme året tok han over Watford. Foto: JEFF ROBBINS / Ap

Det skulle være starten på en sjeldent vakker askeladdhistorie.

«Hearts have turned to stone»

I dag har Askeladden tapt alle kamper som er. Det er trollene som styrer verdens mest attraktive fotballiga, engelske Premier League.

Det absolutte bunnpunkt ble nådd da ligaen nylig godkjente oppkjøpet av Newcastle United.

Dette skjedde etter at de nye eierne, det saudiarabiske oljefondet, PIF, hadde kommet med garantier om at de ikke skulle blande seg inn i den daglige driften av klubben. Dette er nødvendigvis en ren konstruksjon.

Klubben vil bli styrt slik PIF vil. Og PIF er styrt av den mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Tronfølgeren i kongeriket har vært beryktet for sitt styresett lenge, men fikk verdens søkelys til de grader rettet i sin retning da han beordret henrettelsen av den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ved det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018.

Drapsmennene ble fløyet tilbake til Saudi-Arabia i et fly eid av PIF.

Nå har Premier League godkjent dem som eiere av en av deres tradisjonsrike klubber. Og det er ikke et forhold basert på kjærlighet.

«Mona Lisas and Mad Hatters»

I sin sjeldent åpenhjertige selvbiografi Meg fra 2019 forteller Elton John om den mildt sagt spesielle tidspunktet han som livslang Watford-tilhenger valgte for å overta eierskapet i klubben han elsket.

Den verdenskjente artisten hadde akkurat tatt det den gang radikale skrittet å komme ut av skapet som homofil.

Og fikk til de grader høre det fra bortetribunene:

«Don’t sit down when Elton’s around, or you’ll get a penis up your arse».

Selv sier han at han faktisk smilte av det. «Sårende, men morsomt», som han selv skriver.

Elton John vokste opp i arbeiderstrøket Pinner nord i London, med en far han kun opplevde som noe som minnet om kjærlig hver gang de var på Watford-kamp på den nedslitte hjemmearena Vicarage Road.

Slikt gjorde inntrykk på den unge Reginald Kenneth Dwight, som han opprinnelig heter. Tiår senere hadde Elton John blitt et verdensnavn – men hadde beholdt den glødende kjærligheten til klubben.

Elton John ble den første berømte klubbeier i engelsk fotball.

DEN FØRSTE BERØMTE KLUBBEIEREN: Se Elton John i Sportsrevyen i 2002.

«Rocket man»

Genistreken Elton John gjorde, var å overtale den bare 32-årige Graham Taylor til å ta over som manager for Chelsea. Taylor ble senere engelsk landslagssjef og skulle oppleve et av sine mest ydmykende nederlag da Norge vant 2–0 på Ullevaal i 1993 og tok VM-plassen i USA året etter fra England.

Men i Watford skapte Taylor et eventyr.

Klubben svevde oppover gjennom divisjonene og endte i det som før Premier League fortsatt ble kalt 1. divisjon. I 1982-83-sesongen kjempet Watford med Liverpool om ligatittelen og endte til slutt på andreplass.

I 1984 kom klubbens aller største øyeblikk, da de inntok Wembley for å spille FA-cup-finale mot Everton, ledet av Graham Taylor og Elton John.

FAST HÅNDTRYKK: Daværende Watford-eier Elton John sammen med manager Graham Taylor, som kom tilbake til klubben i 1996. Foto: Bildbyrån

Fansen elsket sin mildt sagt eksentriske eier og styreformann, mannen som i ren kjærlighet brukte status og rikdom til å ta klubben i sitt hjerte inn i en helt ny virkelighet.

En del av dette var å kjøpe en luksusbil, en Aston Martin, og lakkere den i Watfords gule, svarte og røde farger.

«Love lies bleeding»

Newcastle har ikke vunnet et trofé siden de vant FA-cupen i 1955. Hvert eneste av de 66 årene siden har handlet om skuffelse.

Nå øyner fansen på Tyneside nytt håp under nye eiere. Et av de mest brutale regimer i verden har tatt over klubben i nordøst, og det til øredøvende jubel.

Det skal sies - entusiasmen har gått ned fra Saudi-Arabia for første gang prøvde å ta over klubben i fjor vår til det faktisk lyktes denne gang.

Men antallet som støtter de nye eierne har bare gått ned fra 97 prosent i fjor til høyst akseptable 94 nå.

Og det er ikke fansen man skal kritisere når dette skrekkscenarioet materialiseres gjennom den første hjemmekampen under nye eiere mot Tottenham.

«There's No Tomorrow»

Newcastle er bare det siste og mest deprimerende kapitlet i fortellingen om fotballens moralske fall.

For alt man sier om Saudi-Arabias brutale regime, om menneskerettighetssituasjon, om forholdene for kvinner, for opposisjonelle, for LHBTQ-personer, finner vi også i flere andre eierskap i Premier League.

Chelseas eier Roman Abramovitsj er tett knyttet til Putins styre i Russland. Manchester Citys eiere i Abu Dhabi opprettholder et regime som har mange fellestrekk med det saudiske.

MEKTIG: Chelsea-eier Roman Abramovitsj. Foto: BEN STANSALL / AFP

Wolverhamptons eier Guo Guangchang har nær tilknytning til det kinesiske lederskapet, som også nylig har iverksatt forfølgelser av LHBTQ-miljøer.

Verdens mest populære fotballiga kan en gang for alle erklæres moralsk død.

«The North»

Likevel er Premier League altså mer attraktiv enn noen gang før, om det er for et stadig mer globalt publikum eller investorer med en rikdom man knapt kan tro på omfanget av. PIF er på et helt annet nivå enn noen andre man har sett til nå.

Nå venter man på å se hva deres egentlige hensikter med oppkjøpet er. Diskusjonene om såkalt sportsvasking dekker bare én dimensjon ved dette.

Saudi-Arabia trenger et nytt, internasjonalt renommé- men de trenger like mye en fremtid i post-petroleumsalderen. I dette ligger investeringer i grønn energi, i ny økonomi og i eiendom.

Derfor investerer de i selskaper som Live Nation, Disney og Starbucks. Og en fotballklubb i et loslitt nordøst-England. Men i Newcastle ligger også et potensial for utvikling i transport, i havner og ikke minst i eiendom.

På samme måte som eierne i Manchester City har jobbet med lokale myndigheter om byutvikling, kommer PIF sannsynligvis til å gjøre det samme i Newcastle.

Mens fotballaget snart har et nystartet saudiarabisk flyselskap som hovedsponsor på brystet på sine svart- og hvitstripete drakter.

«Someone Saved My Life Tonight»

Dette er den viktigste rollen toppfotballen spiller i 2021, to tiår etter at Elton John endelig trakk seg tilbake som Watford-eier.

Men den dag i dag vender han tilbake for å se sitt elskede Watford på Vicarage Road, hvor den ene tribunen nå bærer navnet Graham Taylor Stand og en annen Sir Elton John Stand.

Som en påminnelse om hva Premier League mistet på vei mot å oppfylle drømmen om å bli den mest attraktive ligaen i verdens største sport.

Og om en tidligere eier som minner oss om hva den virkelige kjærligheten til en fotballklubb kan bety midt i et tilsynelatende glamorøst popstjerneliv:

«Hadde jeg ikke hatt fotballklubben da, må gudene vite hva som hadde skjedd med meg. Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg tror Watford reddet livet mitt».



Newcastle fikk aldri sjansen til å gjøre det samme for Jamal Khashoggi.