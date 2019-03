– Jeg trodde ikke det ville gå så bra i dag, men jeg tenkte at jeg måtte bare pushe på, sier Kowalczyk til NRK like etter målgang.

Det er blitt et par sesonger siden den polske langrennsløperen, som i flere år var Marit Bjørgens tøffeste konkurrent, sa at hun skulle gui seg med langrenn på toppnivå. Det har hun imidlertid ikke helt fått til.

Kowalczyk deltok blant annet i årets ski-VM, uten å markere seg spesielt på resultatlisten eller ha så høye ambisjoner der.

– Ikke like sterke som før

Det hadde hun heller ikke for årets Birkebeinerritt, selv om hun har vunnet det to ganger tidligere.

– Jeg sa til treneren min at han ikke måtte være nervøs, for vi er ikke like sterke som før. Men han sa joda, du må kjempe, sier Kowalczyk, som gikk for Team Trentino Robinson Trainer.

36-åringen forteller at hun syntes det gikk fryktelig tungt i starten, men så merket hun at hun hadde en fordel. Hun hadde nemlig tilsynelatende truffet mye bedre med skiene enn konkurrentene.

– Jeg hadde virkelig gode ski, sier hun.

Det samme merket norske Astrid Øyre Slind (Team Koteng), som til slutt gikk inn til tredjeplassen bak Kowalczyk og Britta Johansson Norgren.

– Man ofrer litt glid når man går med feste. Justyna hadde helt vanvittige ski. Det er vanskelig å matche når du kjører fra i hockey, liksom, sier Slind, som selv var fornøyd med å komme på pallen på en dag hun var litt usikker på egen form.

Petter Eliassen vant herreklassen. Også han hadde egentlig lagt opp, men bestemte seg for å gjøre comeback til forrige sesong. Foto: Radek Petrasek / Ap

– Et av de tøffeste rennene i verden

Kowalczyk endte med å gå i mål i ensom majestet på tiden 2.51,31.

Hun har kanskje pensjonert seg fra det aller øverste nivået i langrenn, men hun sier hun vil fortsette å gå renn som Birken fremover.

– Det er noe fint hvert år. Jeg trener ikke som før, og er ikke forberedt som før, og i dag var det bare hodet mitt og skiene. Jeg er glad for at jeg fortsatt er god i klassisk, og jeg kan fortsatt å kjempe, sier hun og smiler, før hun legger til:

– Dette er et av de tøffeste rennene i verden. Kanskje det tøffeste. Det er stort for meg å vinne det.

Eliassen best av herrene

Elite-herreklassen i det 54 kilometer lange løpet ble vunnet av norske Petter Eliassen. Også han krysset målstreken i ensom majestet etter å ha gått fra resten av feltet.

– Det var tungt opp første fjellet. Simen Østensen og Morten Eide Pedersen var med og satt fart, og vi klarte å få en luke og jobbet litt sammen. Litt overraskende så slapp Morten på vei opp det andre fjellet, og da bestemte jeg meg for å holde jevn fart hele veien inn, sier Eliassen.

Andreas Nygaard leder sammenlagtcupen i Ski Classics, som Birkebeinerrennet er en del av. Han ble nummer to i lørdagens renn.

– Nå kommer bare Petter nærmere og nærmere. Jeg visste at han kom til å bli hard i dag. Han kjørte meg av rulleskimølla i forrige uke, forteller Nygaard.

Simen Østensen i Team BN Bank tok tredjeplassen.