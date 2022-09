«Magikaren» Sahraoui senka rivalen: – Ustoppeleg

Brennhet Ruud til kvartfinale i US Open

Casper Ruud var for god for den jevngamle franskmannen Corentin Moutet i 4. runde i US Open. Nå er han for første gang klar for kvartfinale i turneringen etter sifrene 6-1, 6-2, 6-7 (4-7), 6-2. I kvartfinalen møter han italienske Matteo Berrettini, som slo Alejandro Davidovich Fokina i fem sett.