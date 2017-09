«King Cav» om Edvald: – Han mistet instinktet

– Han må ikke nøle. Jeg har snakket med Edvald om det. Han er en av de sterkeste sykkelrytterne på planeten, sier Mark Cavendish (32).

ENDELIG: Edvald Boasson Hagen vant den 19. etappen av årets Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Verdensmesteren fra 2011, spurtkongen over alle spurtkonger med 30 etappeseirer i Tour de France, kom aldri til Bergen etter skaden han pådro seg i årets tour. I stedet heier han på sine landsmenn fra Storbritannia – og Edvald Boasson Hagen (30) fra Norge.

Cavendish har fulgt Hagens opp- og nedturer som lagkamerat i både Team Columbia, Team Sky og Team Dimension Data

Instinktet kommer tilbake.

Han er også en av årsakene til at Edvald Boasson Hagen ofte har blitt plassert i rollen som hjelperytter, særlig i de fem sesongene i Sky.

– Noen ganger nøler han litt. Det kommer av årene i Sky, der han kjørte for andre. Han mistet instinktet, sier Cavendish til NRK.

Nå ser han at instinktet er i ferd med å våkne til liv igjen.

– Det kommer virkelig tilbake, sier Cavendish.

Det viste Hagen for eksempel i Tour de France. Der skulle han kjøre opptrekk for Mark Cavendish. Men da kapteinen ble skadet, overtok nordmannen spurtansvaret. Etter to tredje- og to andreplasser, kom seieren på den 19. etappen.

– Tårene rant

UTE: Mark Cavendish følger VM fra Storbritannia etter skaden han pådro seg i årets Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

– Da jeg ble skadet, var det ikke sånn at han ba om ansvaret. Det ble plassert på hans skuldrer. Å bære det er tøft i utgangspunktet. Så var han så nær flere ganger, og vekten på skuldrene blir bare tyngre og tyngre. Å se ham håndtere det og komme tilbake, komme tilbake. Det gjorde meg så stolt, sier Cavendish.

Da seieren til slutt kom, satt han i bilen sin.

– Jeg måtte stoppe for å se det på mobilen. Jeg gråt. Tårene rant. Edvald er en fantastisk fyr, en veldig god lagkamerat og en veldig god venn. Jeg har sett alt det harde arbeidet han har gjort. Det var så vakkert, beskriver Cavendish.

Når villdyret har våknet, tror han mange skal slite med å slå Edvald Boasson Hagen på søndagens fellesstart i Bergen.

– Han vil være en god verdensmester. Og det blir jevnt. Bakkene passer ikke for klatrerne. De rene sprinterne kommer ikke til å være i nærheten. Ryttere som kan stetter inn støtet gang etter gang og likevel kan spurte, er dem vi må se opp for, sier Mark Cavendish.