– Man kan godt si at enkelte flaskeoverleveringer er i gråsonen. Skal dommerne begynne å ta alle de, så blir det litt som i fotball, at når det holdes i feltet så må det blåses hver gang, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Det skal være lov å ta imot en flaske og kjenne at du har den i hånda før du slipper. Man må bare stole på juryen, mener Stoltenberg.

Ut ifra TV-bildene kan det se ut som enkelte flaskeoverleveringer under årets Tour de France har ført til at syklistene har fått en fartsøkning ved å holde seg fast i flasken.

På videoen under hjelper den norske syklisten Amund Grøndahl Jansen sin lagkamerat, Dylan Groenewegen, fremover ved hjelp av en flaske under den 10. etappen av Tour de France.

– En liten sleip en der av Amund, sa NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen.

Bilder lånt med tillatelse fra Tv2. Du trenger javascript for å se video. Bilder lånt med tillatelse fra Tv2.

Demare anklaget for juks

Etter onsdagens brutale etappe i Pyreneene havnet franske Arnaud Démare i søkelyset på grunn av dette. André Greipel anklaget Demare for å ha jukset.

ANKLAGET FOR JUKS: Arnaud Démare ble anklaget av André Greipel for å ha jukset på onsdagens etappe. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Demare kom i mål 29 minutter bak etappevinner Nairo Quintana, og rakk tidsfristen. Greipel mente at han kunne tyde en uvanlig løpsutvikling ut ifra GPS-tidene til Demare og at franskmannen dermed skal ha fått drahjelp fra følgebilen.

Kort tid etter tok Demare selv til Twitter for å forsvare seg selv:

– Godt å vite at du ikke respekterer med så my som jeg respekterer deg. Jeg trodde du var smartere. Det er jurymedlemmer overalt til enhver tid. Jeg kan sende deg filene mine. Siden du er en ekspert, la oss se hva du synes om de.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Torsdag valgte Greipel å slette onsdagens tweet og unnskylde seg overfor Demare.

– Min beklagelse går ut til Arnaud Démare og Groupama FDJ ettersom jeg ikke hadde retten til å tweet det jeg gjorde basert på GPS-tider, som kan være feil. Jeg beklager. Lærdom: Ikke tweet om ting du ikke er den del av.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Han kjører jo sterkt til å være alene bakerst

Et av de vanligste regelbruddene under Tour de France er faktisk å få drahjelp av følgebilen. Ifølge reglene er det å ligge i dragsuget bak bilen og å bli trukket ved siden av et motorkjøretøy eller å holde tak i sykkel eller kjøretøy forbudt.

Alexander Kristoff. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hvis du blir tatt for å holde litt i en flaske, og de ser deg, så får du jo fort en bot. Selv om det er vanlig praksis, når du tar i flasken, at du kanskje får litt ekstra fart. Man vet jo at man ikke har lov, men av og til så er det litt fristende, uttalte Kristoff tidligere under Touren.

Edvald Boasson Hagen har fått med seg debatten rundt Demare og håper at det ikke stemmer.

– Jeg har heldigvis ikke vært så langt bak som han har vært og da får jeg hverken bekreftet eller avkreftet det han gjør bak der. Han kjører jo sterkt til å være alene bakerst, sier Hagen før gårsdagens etappe.

Tidligere proffsyklist Atle Kvålsvoll mener flaskeholdingen ikke er noe nytt.

– At man får litt hjelp spesielt i motbakke er ikke noe nytt. Men dommerne har blitt veldig strenge på dette og slår hardt ned på det. Det at du holder tak i flasken et par sekunder, slik har det vært i alle år. Vi har jo et begrep vi kaller "lim på flaske", sier Kvålsvoll.