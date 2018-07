Kristoff om å bryte TdF-reglene: – Av og til litt fristende

Det deles ut bøter for tissing, flaskekasting og mobilbruk i Tour de France, men det er ikke alltid like lett å skjønne seg på regelverket.

– Det kan være litt uoversiktlig, men stort sett vet man jo hva man har lov og ikke lov til å gjøre, sier Alexander Kristoff til NRK.

Allerede på årets to første etapper ble det delt ut bøter. Franske Lilian Calmejane ble bøtelagt 100 sveitserfranc (ca. 850 kr) for å tisse blant publikum, og hans landsmann Sylvain Chavanel måtte ut med en tilsvarende sum for å kaste en drikkeflaske utenfor den bestemte sonen.

– De prøver å vise hensyn

Sylvain Chavanel kastet en tilsvarende drikkeflaske og måtte ut med 100 sveitserfranc. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Det å late vannet står det ikke noe om i Tour de France sitt regelverk. Sykling er en gentlemansport hvor mange avgjørelser blir tatt på skjønn og sunn fornuft.

– Det er som ellers i samfunnet. Man kan prøve å gjøre det uten tilskuere, men det hender jo at løypen ser øde ut før det kryr av folk rundt neste sving, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Et av de vanligste regelbruddene er å få drahjelp av følgebilen.

– Hvis du blir tatt for å holde litt i en flaske, og de ser deg, så får du jo fort en bot. Selv om det er vanlig praksis, når du tar i flasken, at du kanskje får litt ekstra fart. Man vet jo at man ikke har lov til, men av og til så er det litt fristende, fortsetter Kristoff.

Mobilbruk

I 2014 ble italienske Luca Paolini observert med en mobiltelefon i 60 kilometer i timen. Alexander Kristoffs tidligere hjelperytter ble bøtelagt 50 sveitserfranc (ca. 425 kr).

Noen regler sier seg selv, men det kan nevnes at TV i fronten av et kjøretøy er ulovlig i henhold til både regelverket og fransk lov. Brudd på dette vil føre til tre prikker på førerkortet, og TV-en blir konfiskert.

Alkohol og doping var lovlig i 60 år

Chris Froome nyter et glass sjampanje. Et unntak i den tradisjonsrike sisteetappen. Foto: POOL / Reuters

Fra rittets første utgave i 1903 frem til 1960 kunne alkohol nytes som prestasjonsfremkallende eller smertelindrende.

– Det ble ikke ulovlig før på 1960-tallet. De første dopingtestene ble tatt noen år senere, sier Stoltenberg.

På 1920-tallet var det heller ikke uvanlig at rytterne tok seg en røyk, i god tro om at dette skulle åpne luftveiene.

Jean Robic avbildet i 1952. Vant touren fem år tidligere med god hjelp fra vannflasker fylt med bly. Foto: Anonymous / Ap

– Det var en del som tok seg en røyk i feltet før ja, men det er jo ikke å anbefale.

Den beste juksemakeren er muligens Jean Robic, vinneren av touren fra 1947. Han brukte vannflasker fylt med bly for økt hastighet i utforbakkene.

– En fantastisk følelse

VANT: Alexander Kristoff sin lagkamerat Dan Martin, vant den 6. etappen av årets Tour de France. Foto: Christophe Ena / AP

Irske Dan Martin klarte seg uten whiskey og sigaretter, når han vant den sjette etappen av årets Tour de France. Rytterne måtte klatre Mûr de Bretagne to ganger, og med noen hundre meter igjen av stigningen, stikker iren og kommer alene til mål.

– Det er en fantastisk følelse å vinne igjen. Jeg så at alle var helt på grensen, så jeg måtte bare prøve. Jeg hadde gode bein hele veien, sier Martin etter målgang på TV2.

Quick Step satte i gang et voldsomt tempo med 100 kilometer igjen. Flere av sammenlagtfavorittene – som Nairo Quintana og Jakob Fuglsang havnet i en gruppe bak Sky og Chris Froome. Men innen den første turen opp Mûr de Bretagne var alle rytterne samlet.

– Jeg angrep så hardt som jeg kunne. Det er positivt at jeg plukket noen sekunder i sammendraget, men viktigst var seieren. Alt som kommer etter er bare en bonus, sier Dan Martin.