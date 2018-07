– Hvis du ser hundre straffer, tror jeg ikke du finner en eneste der keeperen står på streken

NRK-KOMMENTATOR: Christian Nilssen. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Det måtte elleve straffer til for å avgjøre en vinner mellom Danmark og Kroatia i søndagens åttedelsfinale. NRKs kommentator Christian Nilssen mener flere av straffene burde vært tatt om igjen.

– Jeg skjønner at det er vanskelig og at det er litt skjønn, men et sted må det gå en grense. Den ble overskredet et par ganger i går, sier Nilssen.

Han mener at både Kasper Schmeichel og Danijel Subašić brøt reglene for straffespark og at det burde fått konsekvenser.

– Assistentdommerens ansvar

I FIFAs regelbok står det: «Den forsvarende keeperen må bli stående på mållinjen, rettet mot straffeskytteren, frem til ballen har blitt sparket».

Keeperen har lov til å bevege seg ut fra streken når skuddet er tatt, men ikke før. Kasper Schmeichel var omtrent en meter ute fra streken da Luka Modrić tok straffesparket i andre ekstraomgang søndag:

I straffesparkkonkurransen noen minutter senere skjedde det samme igjen og igjen.

– Nesten hver eneste gang ser man at keeperen er godt ute fra streken idet straffesparket blir tatt. Det er assistentdommeren som har ansvaret og skal kontrollere at keeperen står på streken. Det er fullt mulig å bevege seg på streken uten å gå ut, sier Nilssen.

Moen: – En del av spillet

Den norske FIFA-dommeren Svein Oddvar Moen sier til NRK at han ikke reagerte på dømmingen i kampen mellom Danmark og Kroatia. Han forklarer at regelverket ikke kan være så firkantet som det kanskje virker.

– Hvis du ser hundre straffespark, så tror jeg ikke du finner en eneste der keeperen står på streken når straffesparket blir tatt. Det er en regel, og det er en praksis. At keeperne ikke står på målstreken, det er en del av spillet.

Han mener, i motsetning til Nilssen og Edvartsen, at den nevnte straffesituasjonen med Schmeichel i ekstraomgangene var «innafor». Hvis ikke hadde man måttet ta straffer om igjen hele tiden.

– Er du to meter ute er det selvfølgelig for mye, men er du 30-, 40-, 50 centimeter ute så er det nok innafor grensen. Et regelverk kan ikke ivareta alt til enhver tid, sier Moen.

Nilssen på sin side er overrasket over at to av Norges mest erfarne dommere kan være såpass uenige om praksisen.

TOPPDOMMER: Svein Oddvar Moen, her i aksjon i kampen mellom Odd og Vålerenga i mars i år.

– Det er interessant at til og med dommerne har ulike meninger om dette. Jeg synes også det hadde vært interessant hvis videodømming kunne bli brukt i disse tilfellene, men det må være opp til FIFA å bestemme, sier han.

