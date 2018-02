– Katastrofen er mykje større enn at han ikkje kvalifiserte seg. Han hadde krefter til å vere med. Han prøver berre ikkje, seier NRKs Even Wetten.

Han har nettopp sett Sverre Lunde Pedersen rote seg bort i innspurten, og må sjå at finaleplassen ryk for Norges einaste deltakar i den olympiske fellesstarten på skøyter.

– Hadde dei som står og ropar på han, vore tydelegare, hadde han kanskje klart det. Han har kapasitet til å henge med, seier Wetten.

Høyrde ikkje trenarens rop

Det fekk ikkje Pedersen med seg undervegs.

– Sondre sa at han skreik, og kanskje eg høyrde noko. Men det var j**** mykje lyd og bråk der, så eg fekk det kanskje ikkje med meg tydeleg nok då. Det er litt bittert.

Landslagstrenar Sondre Skarli stadfestar dette.

– Det er veldig vanskeleg å høyre oss trenarane der vi står, fordi publikum brøler ganske mykje. Eg ropte av full hals, men eg er ikkje sikker på om eg rakk gjennom til han, seier Skarli.

– Eg ropte at han måtte ta fleire poeng og halde fram. Han hadde ei stor luke til feltet, han var veldig langt framme, og gjorde veldig mykje arbeid. Det var synd, for eg trur utan tvil at han var sterk nok. Men han manglar rutine på distansen.

Pedersen tok to spurtpoeng undervegs, eitt etter 8 og eitt etter 12 rundar. Det trudde han sjølv var nok, og vedgår at han gjorde ein taktisk bommert.

– Det blei nok det. Eg er ikkje erfaren og rutinert nok, seier han.

– Var ikkje god nok i avgjerande stunder

– Det gjekk ikkje heilt etter planen. Eg var ikkje god nok i dei avgjerande augneblikka, og så trudde eg at eg kom til finalen med to poeng. Men eg måtte ha tre, og det er litt irriterande i ettertid, seier han til NRK.

Det irriterte også Wetten.

– Han hadde kapasitet til å bli blant topp tre, uavhengig av spurtpoenga, seier Wetten.

Det er ikkje Pedersen sjølv heilt samd i.

– Eg var dyktig sliten der på slutten. Eg hadde prøvd fleire gongar så det er ikkje sikkert eg hadde klart å halde unna uansett. Det er ein øvingssak, dette. Eg visste at det kom til å bli tøft, men det er litt irriterande at det blei som det blei.

Sven Kramer lurte Sverre Lunde Pedersen for eitt spurtpoeng undervegs. Det var eit poeng nordmannen hadde hatt god bruk for.

Pedersen meiner at Norge bør satse meir på fellesstart med fleire løparar som bør trene på dette.

– Det er litt viktig no, fordi det er blitt ei olympisk øving, seier Pedersen, som ikkje har gått ein fellesstart på to år.

To danskar i finalen

Peter Michael vann Pedersens heat, der også Sven Kramer tok ein finaleplass. Og Danmark fekk med sin andre finalist, etter at Stefan Due Schmidt blei nummer to i heatet. Frå første heat kvalifiserte Victor Hald Thorup seg.

Danmark har berre ein medalje frå tidlegare vinter-OL – curling-bronse frå 1998.