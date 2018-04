– Han er sola i norsk skiskyting og har fått oss andre til å skinne

– Selv om Ole Einar har levd litt i skyggen av oss andre de siste årene, er det han som er skiskytterkongen og skiskytterguden, sier Johannes Thingnes Bø til NRK etter at Ole Einar Bjørndalen bekreftet at han avslutter sin karriere.

Johannes Thingnes Bø opplevde pressekonferansen tirsdag som spesiell og hjerteskjærende.

– Det så ut som om avgjørelsen satt veldig langt inne for han. Men alt har en slutt, og «Ole Einar Bjørndalen-sagaen» er over. Jeg er stolt over å ha vært på lag med den mannen der, sier han.

DRØMMELAG: Ole Einar Bjørndalen har vært en stabil og viktig brikke på det norske stafettlaget i mange år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Å være på lag med Ole Einar er kanskje det beste jeg har på CV-en min som skiskytter, legger Thingnes Bø til.

Finner nye mål

– Alt har sin tid og den karrieren hans er så fantastisk. Det har vært helt rått for oss lagkamerater å få oppleve det på så nært hold, sier Tarjei Bø.

Han mener Bjørndalen ville blitt en fantastisk trener, og håper skiskytterforbundet får bruke noen av hans ressurser inn mot landslag i fremtiden.

ØNSKER Å LÆRE: Tarjei Bø forteller at han allerede har lært mye av Bjørdalen, og at han gjerne skulle sett han som trener en gang i fremtiden. Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold / NTB scanpix

– Akkurat nå er det sikkert en del inntrykk som skal fordøyes. Jeg tror han vil bruke tiden på å lande, men kjenner jeg han rett så kommer han til å forsøke å finne noe annet å bli best i, sier Bø.

– Når Ole ikke er med så er det en grunn til det

Verken Johannes Thingnes Bø eller Tarjei Bø var klar over hjerteproblemene som Bjørndalen har slitt med i flere år. Bjørndalen opplevde hjerteflimmer for første gang allerede for ti år siden.

– Det er liksom ikke aktuelt for Bjørndalen å bruke hjerteflimmer som unnskyldning for at han ikke er i form. Det var et hinder på veien til OL og han prøvde å gjøre det beste ut av det. Her får vi nok en gang et bevis på at når Ole ikke er med i toppen, så er det er en grunn til det, sier Thingnes Bø.

Gråtkvalt Bjørndalen

Det var en emosjonell Ole Einar Bjørndalen som bekreftet sin karriereslutt på en klubbhus på Simostranda, der det hele startet.

– Det er første gang han på en måte har vist de ekte følelsene sine. Du ser hvor mye skiskyting betyr for han. Det har nok vært vanskelig å komme fram til denne avgjørelsen, sier Thingnes Bø til NRK.

EN LEGENDE: Ole Einar Bjørndalen vil bli husket som en skiskytterlegende med en fantastisk merittliste. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Han har vært en fantastisk fyr å ha på laget. «Ole Einar-ånden» kommer til å leve i laget lenge. Skal vi klare å fylle tomrommet, må vi stå sammen som et lag, legger han til.