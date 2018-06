– Før var det ingen som brydde seg. Nå blir vi respektert på en helt annen måte

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Forventningene er mye høyere nå. Spesielt fra det islandske folket, sier Kári Árnason.

Midtbanespilleren har, som den eneste spilleren på Islands landslag, fått i oppgave å møte pressen før lørdagens treningskamp mot Norge.

Kári Árnason sier de islandske spillerne blir møtt med en helt annen respekt nå. Foto: HALLDOR KOLBEINS / Afp

Han sitter sammen med landslagstrener Heimir Hallgrímsson foran journalister fra Island, Norge og Sverige, og prøver å sette ord på hvordan livet har forandret seg for ham og de andre spillerne etter EM i 2016.

Økt status

Da sto Island som kjent for et lite fotballmirakel. EM-debutanten kom seg helt til kvartfinalen, og på veien slo de ut blant andre England. Det ble slutten på den ganske anonyme tilværelsen Árnason og de andre spillerne hadde hatt.

Men det han merker aller best, er at de har fått en helt annen status.

– Personlig merker jeg at mange av spillerne nå får mye mer respekt utenfor Island også. Nå er det mange som vet at Island har gjort noe bra. Før var det bare at man kom fra lille Island. Når man reiste rundt for å spille kamper, var det egentlig ingen som brydde seg. Nå blir vi faktisk respektert på en helt annen måte, sier Árnason til NRK.

Nåværende Norge-trener Lars Lagerbäck var trener for Island under EM.

– For spillerne ble det som om de spilte i en Hollywood-film, og det endte med at de ble hyllet i gater og torg. Men for min del var det ganske rolig, bortsett fra at det ble litt mer oppmerksomhet fra internasjonal media, forteller han.

Island sto for flere imponerende resultater i EM, som da de slo ut England i åttedelsfinalen og da de spilte uavgjort mot Portugal i gruppespillet. Her er Árnason i duell om ballen med Cristiano Ronaldo. Foto: JEFF PACHOUD / Afp

Treningskampen mot Norge blir den nest siste testen for Island før VM. Den store forskjellen nå, er det ikke lenger er nok for dem bare å delta i mesterskapet.

– Nå forventer folket at vi vinner en del type kamper som det ikke var forventninger til i det hele tatt før, beskriver 35 år gamle Árnason.

Dæhli kjenner seg igjen

Den norske midtbaneeleganten Mats Møller Dæhli medgir at også han har fått et annet syn på islandsk fotball etter EM.

– Det vil jeg si at jeg har. Det var noe helt spesielt, og noe du ikke glemmer. Du gleder deg på deres vegne og får lyst til å få noe slikt selv med Norge, sier han.

Mats Møller Dæhli håper han en dag får oppleve å spille i mesterskap for Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han innrømmer også at han kjenner seg igjen i beskrivelsene av hvordan det var å være islandsk fotballspiller før EM.

– Jeg tror ikke det er mange som tenker på Norge som en spesielt sterk fotballnasjon, i alle fall ikke nå i de siste årene når vi ikke har kommet til mesterskap. Men det er ikke noe jeg har tenkt noe mer på, og du vil få respekt for det du presterer uansett, sier han.

– Lytt til Lars

Árnason vil ikke komme med noen tips til Norge til hvordan de kan kopiere Islands bragder.

– Det kommer jeg aldri til å røpe, sier han spøkefullt, før landslagstrener Hallgrímsson tar ordet:

– Det må bli å lytte til treneren, til Lars. Det er et godt tips, sier Lagerbäcks tidligere assistenttrener med et smil.

Island er i gruppe med Kroatia, Nigeria og Argentina i VM. For Norge er lørdagens privatkamp trening til høstens Nations League. Norge møter også VM-klare Panama til treningskamp førstkommende tirsdag.