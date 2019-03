NRK møter familien Skofterud lørdag morgen før verdenscuprennene på Beitostølen. Det er gått snart seks måneder siden Vibeke Skofterud omkom i en vannskuterulykke, og familien møter pressen for første gang siden bortgangen.

Det er også første gang familien er tilbake blant skifamilien.

– Massiv støtte

– Jeg har ikke reflektert noe over det før jeg kom hit nå og så løperne. Det er følelsesmessig tøft, men godt. Vi gleder oss til å komme på stadion og se rennet i dag, sier Tormod.

– Hva har støtten fra skimiljøet betydd for dere?

– Den har vært massiv. Det har kommet brev og meldinger i ettertid som vi har satt veldig pris på. Hva Vibeke betydde for mange og enkeltepisoder med ting hun gjorde som folk vil fortelle om. Det er spesielt, sier broren.

OMKOM: Vibeke Skofterud ble 38 år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Broren forteller at det er blitt et opprettet et minnefond i Skofteruds navn, som vil støtte en organisasjon eller en enkeltperson som arbeider for fysisk eller psykisk helse.

– Stor ære

Så langt består fondet av 500.000 kroner, noe som er langt mer enn familien turte håpe på.

På Beitostølen delte bror Tormod og mor Kristin Westbye ut 25.000 kroner til Ridderrennet.

– Dette er noe vi i Ridderrennet setter utrolig stor pris på. Det er en stor ære og motta den første gaven fra Vibekes minnefond. Vibeke var en utrolig person, og hun representerte inkludering og raushet. De verdiene ønsker Ridderrennet å stå for. I tillegg var hun en pioner for åpenhet og for å være annerledes, sier Ridderrennet-lederen Anne-Kristin Wadahl.

Mor Kristin overrekte også et bilde som Vibeke lagde da hun var 13 år gammel. Bildet bærer fargene til Ridderrennet.

– Hun var litt kreativ også, smiler moren når hun overrekker bildet til Wadahl.

Vibeke har selv vært ledsager under Ridderrennet, forteller Tormod.

Broren har også vært til stede, og han håper Ridderrennet kan fortsette i mange år fremover.

– De har gjort veldig mye bra for handikapidretten. Jeg har sett all gleden der oppe, og jeg håper de kan fortsette i mange år til. Det var snakk om at de måtte legge ned, og det ville vært veldig trist. Der er det mye samhold og glede, sier Tormod Skofterud.