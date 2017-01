Han er oppvokst på drøyt 1700 meters høyde i Val Müstair og bor på drøyt 1500 meter i Davos. Sånn sett er Dario Cologna til enhver tid høydeakklimatisert.

Nå har han likevel installert høydehus på soverommet i Davos. Det kunne ikke de norske løperne gjort. Å bruke en slik teknologi for å simulere kunstig høyde har vært forbudt i Norge siden Idrettstinget i 2001.

– Jeg bryr meg ikke om hva som er forbudt i Norge, sier Cologna til NRK, og kommer med et aldri så lite stikk:

– De har andre problemer med hva som er lovlig … Jeg bruker høydehus når jeg vil, fastslår han.

Ikke fornøyd

Det er imidlertid ikke sikkert at han kommer til å bruke det så mye mer. Han brukte det inn mot sesongen, men droppet det før Tour de Ski. Sannsynligvis bruker han det heller ikke før VM i Lahti.

– Det fungerte ikke så bra, og jeg er ikke fornøyd med sesongstarten, så da er det meningsløst å bruke det før VM, påpeker Cologna.

Norges landslagstrener Tor-Arne Hetland har tidligere vært trener for Cologna i Sveits. Da brukte ikke sveitserne høydehus.

– Det er en av fordelene sveitserne har, at stort sett alle mann bor i Davos eller høyere. For at de skal få litt høydeeffekt har de brukt høyderom hjemme, og det tror jeg de har gjort et par år, sier Hetland.

PRØVDE HØYDEHUS: Tor-Arne Hetland slet med å sove i høydehuset i Trysil. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hetland prøvde høydehus

Som aktiv skaffet han seg selv en viss erfaring med teknologien før forbudet kom i Norge.

– Jeg var med på et forsøk der halve landslaget bodde i høydehus på Songnsvann. Jeg var en av de heldige som slapp å bo inne på buret. Og så har jeg noen netter på høydehuset i Trysil, men jeg har aldri sovet så dårlig som jeg gjorde der, så jeg var veldig glad da vi pakket bagen og reiste til Val Senales, sier han.

Hetland reagerer ikke på at andre nasjoner bruker høydehus, men tviler på at norske utøvere hadde ønsket å bruke det selv om det var tillat.

– Kanskje hadde noen brukt det de siste tre-fire dagene før høydeopphold for å akklimatisere seg litt, men jeg tror aldri det ville blitt brukt i like stor grad som man bruker høydetrening i dag. Våre løpere verdsetter å reise til høyden for trene på gode forhold i guds frie natur, sier Hetland.

Det bekrefter Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg ville ikke ha brukt det uansett. Den slags tror jeg ikke jeg hadde fått gehør for i hjemlandet og i hvert fall ikke hos kona, smiler han.