– Kina er et potensielt stort marked for langrenn, og jeg tror alle har å tjene på at vi får med kineserne. De satser stort mot OL Beijing i 2022, og da tror jeg dette kan være en god start på å få med Kina på verdensnivå.

Det sa Johannes Høsflot Klæbo under verdenscupavslutningen i Falun sist helg. Fredag ankom han Yanàn.

Der skal han lørdag gå en sprint FIS-rennstatus. Likevel blir det ikke noe vanlig FIS-renn.

Det kan bli et show uten like.

Går i shorts

– Det var over 20 grader da vi var ute og trente, så her går vi i shorts. De har laget en løype på rundt 1,4 kilometer, og det sies at det skal komme rundt 30.000 tilskuere, sier Anders Byström til NRK på telefon fra Kina.

Han er trener for det norske rekruttlandslaget i langrenn, og hele laget er på plass for å gå rennet.

Det samme er altså flere norske eliteløpere: Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Brandsdal, Sindre Bjørnestad Skar og Håvard Taugbøl.

Klæbo møter sin aller tøffeste rival i sprint fra verdenscupen, regjerende verdensmester Federico Pellegrino fra Italia. Også den franske supersprinteren Lucas Chanavat er på plass.

På kvinnesiden er sveitsiske Laurien van der Graaf, men to verdenscupseirer denne sesongen, det største navnet.

BRUN SNØ: Slik ser sprintløypa i Yanàn ut dagen før rennet. Foto: Anders Byström

Populær Klæbo

De norske rekruttløperne har allerede vært på skolebesøk for å vise fram langrennssporten. Anders Bystöm legger ikke skjul på at langrenn er fremmed – og eksotisk – i Kina.

Men én langrennsløper vet også kineserne hvem er. Johannes Høsflot Klæbo hadde så vidt kommet fram før autografjegerne dukket opp.

– Klæbo kom for et par-tre timer siden og har vært ute på trening. Han er stjerne her borte også. Det var en gutt som kom med bilde av Klæbo på trøya og var helt over seg da han fikk autograf, sier Byström.

Om kineserne får se Klæbo vinne, er mer usikkert. Som verdenscupfinalen i Falun viste, er det en sliten OL-konge som er ute på tur.

– Det var litt usikkert om Klæbo skulle dra, han har vært sliten, men nå er han her, sier Byström.

– Sydenfølelse

Eirik Brandsdal har allerede vært i Kina noen dager.

– Vi forflyttet oss fra Beijing til Yanàn i går. I Beijing gjorde vi som de fleste turister, tenker jeg. Vi besøkte olympiaparken, den forbudte by og silkemarkedet. Vi hadde også en morsom kveld på karaoke, skriver Brandsdal.

Nå er det sportslig fokus:

– I dag testet vi løypa. Imponerende bra med tanke på været. Da jeg kom ut av flyet i går, fikk jeg sydenfølelsen, melder Brandsdal.