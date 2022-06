3. runde i cupen: Hvilke eliteserielag ryker denne gangen?

Jøsendal fra start mot Danmark

Landslagssjef Martin Sjögren gjør noen endringer i forsvar i den viktige EM-generalprøven mot Danmark onsdag kveld. Inn fra start kommer Rosenborg-spiller Anna Jøsendal. Hun tar ventreback-posisjonen, mens Julie Blakstad flyttes over på høyreback.

– Det er fordi våre to tiltenkte høyrebacker er skadet. Synne Skinnes Hansen prøvde vi der sist, men nå ønsker vi å prøve Anna, fordi hun har vært god og unnagjort debuten hvor hun var veldig nervøs, sier Sjögren til NRK.

Både Tuva Hansen og Anja Sønstevold står over mot Danmark på grunn av skader. Det samme gjør Celin Bizet Ildhusøy. Sjögren opplyser om at alle tre ligger an til å være skadefri til EM starter.

Resten av laget er likt som mot New Zealand. Dermed blir Norges startoppstilling slik:

Guro Pettersen - Anna Jøsendal, Maria Thorisdottir, Maren Mjelde - Guro Reiten, Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen, Amalie Eikeland - Caroline Graham Hansen - Ada Hegerberg