1. divisjonskampen mellom Hødd og Sandnes Ulf utsatt

Den planlagte kampen mellom Hødd og Sandnes Ulf onsdag er utsatt.

Årsaken er et kansellert fly for Sandnes Ulf-spillerne på vei opp mot Sunnmøre.

– Grunnet det kansellerte flyet hadde vi ikke kommet oss til Hødd før sent i kveld, og klubbene og NFF diskuterte først mulighetene for å spille i morgen, noe som ikke er optimalt for noen av klubbene i et tett kampprogram, sier daglig leder Øystein Elvestad i Sandnes Ulf.

Stavanger Aftenblad skriver at Sandnes Ulf skulle tatt et fly fra Stavanger til Bergen (og så videre til Ålesund), men at flyet til Bergen ble innstilt på grunn av en teknisk feil.