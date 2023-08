– Man kan ikke tenke noe sånt, som det som har skjedd. Det er helt eventyrlig, sier Marit Tjessem (85).

Hun ler og rister på hodet når hun svarer på spørsmål om hvordan hun synes livet til yngstedattera har blitt.

Marit Tjessem er mamma til Norges neste dronning.

Kronprinsparet feirer 50-årsdagene i Slottets bakgård sammen med inviterte gjester fra hele landet. Programleder er Atle Bjurstrøm. Du trenger javascript for å se video. Kronprinsparet feirer 50-årsdagene i Slottets bakgård sammen med inviterte gjester fra hele landet. Programleder er Atle Bjurstrøm.

Det er svært sjelden hun stiller opp til intervju.

Nå avslører hun og sønnen Espen Høiby, at ingen i familien egentlig hadde tro på at forholdet mellom Mette-Marit og kronprinsen ville holde.

– Vi tenkte at dette ikke kunne bli noe av. Vi hadde ikke noen stor tro på den fremtiden, sier han.

– Jeg tok feil rett og slett, sier broren.

– At det skulle ende sånn hadde jeg aldri trodd, sier moren.

Vi må tilbake til juli 1999.

Det koker i sommerbyen Kristiansand.

Quartfestivalen er i gang og tusenvis av ungdommer flokker seg rundt scenene på Odderøya. Blur, Massive Attack og Marilyn Manson er noen av artistene som er i aksjon.

Det er høysesong for musikk og romantikk.

Midt i sommeridyllen begynner ryktene å svirre.

Ryktene om at en helt spesiell sommerflørt som skal ha oppstått under festivalen.

Kronprins Haakon og Mette-Marit.

Det går ikke lang tid før de første bildene dukker opp. Livet blir snudd på hodet for Mette-Marit og hele familien.

– Jeg husker det som helt vanvittig. Hele rekka av fotografer med store linser som stod utenfor leiligheten min. Jeg syntes det var ganske flaut, og prøvde å gjemme meg så godt jeg kunne, sier hun.

Marit Tjessem smiler når hun tenker tilbake på denne sommeren.

Eldstesønnen Espen ler.

Se hele intervjuet med Marit Tjessem og Espen Høiby nederst i artikkelen.

Spørsmål holdt moren våken hele natten

De første bildene av det nyforelska paret, ble tatt utenfor Marit Tjessems leilighet.

Som mamma hadde hun skjønt det en stund; det hadde oppstått søt musikk mellom datteren og Norges tronarving.

Hun husker ikke hvordan datteren fortalte henne om det, men hun husker hva hun tenkte.

– Jeg syntes det var for vilt, svarer hun kontant, og smiler.

Men uansett skepsis, Marit Tjessem måtte til pers.

Datteren hadde invitert den nye kjæresten på lunsj.

– Jeg lå våken hele natten og tenkte på hva jeg skulle servere, sier hun.

Det ble noe man kanskje ikke først tenker på å servere en kronprins:

Lå våken hele natten Du trenger javascript for å se video.

Broren om søsteren: – Dristig og tydelig

Vi kjenner historien nå.

Mette-Marit fra Kristiansand fikk sin Haakon Magnus av Norge.

Men alenemammaen fikk en utfordrende start på livet i offentligheten.

En del av det skyldtes hennes brokete ungdomstid, som hun etter hvert valgte å fortelle om på en pressekonferanse før bryllupet.

– Jeg vil fortelle om fortida mi, innledet hun.

Mette-Marit fortalte så om ungdomsopprør, å leve på tvers av det som var akseptert og om et miljø der grenser ble overskredet.

Samtidig ville hun sette strek og ba om å ikke få flere spørsmål om fortiden.

– Det var veldig krevende for oss alle. Jeg tror ethvert menneske ville ha opplevd det som veldig invaderende. Det var det også for oss som familie. Men det har blåst over. Jeg synes hun taklet det utrolig bra, sier broren.

– Og det viser bare at når kjærligheten og viljen er sterk nok, og ikke minst en tålmodig ektemann, så er alt mulig.

– Så du sier det sånn?

Espen ler, tenker seg litt om, og svarer:

– Ja, han er en tålmodig kar. Han er tålmodig, raus og omtenksom. For jeg har jo av og til stilt spørsmålet om min søster egentlig er sørlending, for stillferdig er hun ikke.

Før han utdyper:

– Hun er ganske tydelig på hvordan hun vil ha det. Men det er også veldig bra, for hun har en voldsom gjennomslagskraft.

Moren og broren er altså enige, om at kronprinsessen selv var med på å sette standarden for hvordan hennes liv som kongelig skulle være.

– Hun har vært både dristig og tydelig. Så kanskje det å tenke litt utenfor boksen har vært bra for alle, både for Kongehuset og for Mette-Marit selv, sier han.

Ville være alene med barnebarna

Espen, Per og Kristin Høiby vokste opp sammen med foreldrene Marit Tjessem og Sven O. Høiby.

Mette-Marit som baby. Da eldstemann var 14 år, kom minstejenta Mette-Marit til verden. Ingen tenkte at dette var Norges fremtidige dronning.

Foreldrene ble etter hvert skilt.

Men familien har alltid vært sammensveiset.

De har holdt familieråd og diskutert små og store utfordringer som har dukket opp.

Og plutselig var lillesøstera blitt en del av det norske kongehuset.

– Vi er ikke en del av Kongehuset på noen som helst måte, men vi blir assosiert med det. Vi ser på oss selv som en del av en familie med litt større søkelys. Det har stort sett preget oss positivt, sier han.

Marit Tjessem nikker.

Hun forteller at hun trengte litt opplæring fra Slottet på hvordan ting fungerte.

For eksempel hvem av de kongelige du kan hilse på og ikke.

Men da barnebarna skulle passes, ønsket hun ikke at staben til de kongelige skulle være til stede.

– Jeg hadde lyst til å være alene med dem når det var jeg som passet dem.

Hun er også tydelig på at det ikke er noen forskjell på å oppdra barnebarn med prins- eller prinsessetittel.

Til slutt vil vi vite om hun, som mamma, kjenner ekstra stolthet når minstejenta opptrer i offisielle sammenhenger.

Når hun er der ute blant folk, som kronprinsesse av Norge.

Vår fremtidig dronning.

Da må den 85 år gamle kvinnen svelge litt ekstra. For hun blir rørt når hun gir oss svaret:

– Det gjør jeg absolutt.