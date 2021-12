– Det blir jobba med å få kontakt med bebuar på adressa. Så langt er det ein person vi anser som sakna. Det jobbast med å lokalisere vedkommande, opplyser Agder-politiet.

Rolf Røisland bur like ved og var ein av dei første til staden.

– Eg høyrde eit smell og det velta opp svart røyk. Eg trudde først det var ein bil som brann. Det var eit eksplosjonsaktig smell. Låven var overtent på ein augneblink, seier han.

Røisland og ein annan fekk raskt varsla brannvesenet.

– Eg sprang bort, men då var den overtent allereie, seier han.

Brannvesenet jobbar no på spreng for å hindre at hovudbygningen skal ta fyr.

– Sløkking pågår, men uthuset kjem nok til å brenne heilt ned. Politiet er på staden og hentar inn opplysningar om kva som kan ha skjedd, opplyser Agder politiet sin operasjonssentral.

Det skal ikkje vere dyr inne i låven.

Ifølgje Aust-Agder Blad er brannvesenet i ferd med å få kontroll over brannen.