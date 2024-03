Vipers slet i nærmest femti minutter mot ungarske Debrecen, før de klarte å snu playoffkampen på mesterlig vis.

– Vi vil jo aldri gi opp. Derfor synes jeg det er veldig sterkt at vi kommer tilbake, men jeg vil gjerne slippe at vi alltid må hente inn såpass mye for det er slitsomt, sier Vipers-målvakt og kaptein Katrine Lunde.

Tre sekunder før slutt sitter er utligning fra Lois Abbingh som tar hjemmelaget videre til kvartfinale i Mesterligaen.

Det til vill jubel i Aquarama.

– Det var fantastisk stemning. Det føltes nesten som at vi var i utlandet, sier Lunde.

Oppgjøret ender 27-27, og det er dermed Vipers som kan juble for avansement.

Hjemmepublikum skuffet ikke Vipers i oppgjøret mot Debrecen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Beholdt roen

Det var kun tap som kunne sende Vipers ut av turneringen i returmøtet mot Debrecen etter å ha vunnet på bortebane forrige helg.

Også da lå Vipers under med fire mål, men snudde kampen og vant.

I Aqurama ble det nærmest reprise.

Det så lenge ut som at Vipers skulle gå på et sviende tap. I store deler av kampen lå de under med 4–5 mål, og slet med å hente inn gjestene, som har funnet en bedre flyt.

Men Lunde roser lagvenninnene for å vise mental styrke.

– Det viktigste for oss var å beholde roen, og det holdt.

Sliter foran mål

Stemningen stod i taket i Aquarama med supportere som heiet Vipers i gang fra start.

De rundt 20 ungarske bortesupporterne som hadde tatt turen til Kristiansand hadde vanskeligheter med å bryte gjennom det høye volumet fra hjemmepublikum.

Men i de innledende minuttene møtte hjemmelaget et organisert ungarsk forsvar, og slet med å sette ballen i mål.

– Vi vil veldig mye i første omgang, men vi får ikke satt spillet sammen og da blir det litt stakkato, sier Lunde.

Vipers hadde kun tre mål etter 13 minutter, mot Debrecens seks mål. Hjemmelaget tok så kampens første time-out.

Det var bortelaget som fikk styre første omgang, mens Vipers slet med å komme i gang. Anna Vjakhireva bommer blant annet på fem av ti skudd på mål.

Ved pause lå Debrecen i ledelsen med 15–10.

En oppgitt Katrine Lunde under første omgang mot Debrecen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Måtte en snuoperasjon til

Det ble et slit å hente inn Debrecens forsprang i andre omgang.

Men etter en time-out fra bortelaget så det ut som at Vipers fikk et nytt gir. De gjorde så et mesterlig innhugg på ledelsen til gjestene.

Etter en halv omgang lå Vipers plutselig bare ett mål bak, og ungarerne tok nok en time-out.

Like etterpå er Aquarama i fyr og flammer når Vipers omsider utligner.

Katrine Lunde stod for noen flotte redninger, og ga Anna Vjakhireva muligheten til å sende de rosakledde i ledelsen.

De ti siste minuttene fulgte lagene hverandre tett, og like før slutt ledet Debrecen med ett mål.

Det blåses til nok en time-out.

Så følger et angrep fra Vipers med ti sekunder igjen av kampen.

Lois Abbingh får æren av å sende hjemmelaget videre til kvartfinale med mål tre sekunder før slutt.

Nå venter Györ i kvartfinalen første helgen i mai.