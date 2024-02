Vipers er reddet – unngår konkurs

Den gode nyheten ble presentert på en pressekonferanse fredag.

På nyåret ble det kjent at Vipers slet økonomisk, og at klubben trengte 6 millioner kroner for å opprettholde likviditeten ut sesongen.

I ettertid har det blitt jobbet på spreng for å redde klubben fra konkurs.

Torsdag kveld kom Kristiansand kommune med sitt bidrag. Da besluttet kommunens kultur- og idrettsutvalg å redusere klubbens halleie av Aquarama med 500.000 kroner i 2024.

Med hjelp fra kommunen hadde Vipers klart å samle inn om lag 5,5 av 6 millioner kroner som klubben trengte.

Leder for utvalget, Tor Kristian Ludvigsen, sier det var et klart flertall for å hjelpe håndballaget.

– Det er så klart en vanskelig balansegang når kommunen skal inn å hjelpe en kommersiell aktør. Men man må sammenligne med inntektene vi hadde tapt dersom Vipers ikke var her. De tiltrekker seg mange tilskuere på kamper og gjør Kristiansand til en mer attraktiv by.

Frist til 17. februar

For det skal ha hastet med å få økonomien på rett kjøl igjen.

Torsdag skrev Fædrelandsvennen at Vipers har fått beskjed av Det Europeiske Håndballforbundet (EHF) om å gi dem en forsikring om at de klarer å stille lag resten av sesongen.

Ifølge daglig leder i Vipers, Benedicte Løyland, er bakgrunnen klubbens deltakelse i Champions League.

– Vi må melde fra til dem innen 17. februar, fordi vi spiller vår siste gruppespillkamp da. Etter det fordeler de kampene i sluttspillet. For at vi skal gå videre til play off-runden, må de ha en forsikring om at vi klarer oss gjennom sesongen, sa Løyland til avisen torsdag.

Sa ja til lønnskutt

Siden nyttår har også klubben selv tatt store grep for å komme seg ovenpå økonomisk.

Spillerne har selv samlet inn omtrent en million kroner.

I tillegg har ansatte i administrasjonen blitt delvis permittert, og spillere og trenerteamet har gått med på lønnskutt.

Løyland har tidligere rost velvilligheten.

– Jeg må berømme både spillere, trenerteam, og administrasjonen som alle har innsett alvorligheten og vært helt klare på at dette skal vi klare sammen.

I begynnelsen av måneden stod også rundt 15 bedrifter klar med en redningspakke verd 4 millioner kroner.

Presterer på banen

Vipers har vunnet Mesterligaen tre ganger på rad og har status som verdens beste håndballag.

Selv om økonomien har vært i fokus i det siste, har det ikke hindret laget i å prestere på banen.

De siste månedene har laget funnet formen og sikret seg play off i Mesterligaen.