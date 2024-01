Verdens beste må be om penger: – Pinligste øyeblikket i livet mitt

– Den første samtalen var det pinligste øyeblikket i livet mitt, innrømmer Jamina Caroline Roberts overfor NRK.

Den svenske superstjernen sikter til mandagens ringerunde hvor Vipers-spillerne ringte til ulike bedrifter og sponsorer for å be om sårt tiltrengte penger.

VERDENSSTJERNE: Jamina Caroline Roberts er kåret til årets kvinnelige håndballspiller i Sverige de siste to årene. Foto: BILDBYRÅN

– Det er en tragisk situasjon, men vi ønsker alle å forsøke bidra, fortsetter 31-åringen, som har blitt kåret til årets kvinnelige håndballspiller i Sverige de siste to sesongene.

– Jeg gruet meg veldig til ringerunden, sier lagvenninnen Marta Tomac til NRK.

Hun fortsetter:

– Jeg liker ikke å ringe folk for å be om penger. Jeg synes ikke det er kult, men det er viktig og kan hjelpe klubben. Selv om det er kjipt og utenfor komfortsonen, så er det nå vi må brette opp ermene.

For mandag skrev Fædrelandsvennen at Vipers befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon.

INSTAGRAM: Tirsdag publiserte Vipers et innlegg på Instagram hvor de ber om penger.

Derfor tok spillergruppen initiativ til mandagens ringerunde og tirsdag gjorde spillergruppen ytterligere ett grep da de spurte klubbledelsen om tillatelse til å publisere et innlegg på Instagram hvor de ber om hjelp.

«Vipers + håndball er snart ikke lik sant, om vi ikke får inn penger NÅ» heter det i innlegget som alle spillerne har underskrevet.

– Jeg sa: «Hvis alle i Norge vippser en krone så får vi fem millioner. Det hadde vært et gøy eksperiment. Alle vippser jo ikke, men vi gjør et forsøk for å se hvor mye det kan bringe inn», sier Roberts til NRK.

– Vi kan stå uten klubb allerede om et par måneder

Vipers har vunnet Mesterligaen de siste tre sesongene, den norske eliteserien seks år på rad og ble nylig kåret til «Årets lag» på Idrettsgallaen.

Nå står én av verdens beste klubber i fare for å gå konkurs før sesongslutt.

– Det er en alvorlig situasjon og vi trenger hjelp, sier daglig leder i Vipers Kristiansand, Benedicte Løyland, til NRK, før hun trekker frem flere årsaker til Vipers-krisen:

– Den norske kronen er svak, mens euroen er sterk. I tillegg opererer vi i euromarkedet med reisekostnader og vi reiser fryktelig mye utenlands. Det andre er at vi deltar i Mesterligaen, hvor alle utgiftene er knyttet mot euro.

MESTERLIGAEN: Vipers Kristiansand har vunnet Mesterligaen de siste tre sesongene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Er det suksessen sin skyld?

– Det vil jeg ikke si. Når vi opererer med en svak krone og reiser et helt lag så vil kostnadene bli høye. I tillegg har det vært strømpriser som gjør det krevende for samarbeidspartnere. Noen har stengt dørene og det er ikke noe vi har kunne forutse.

Spillerne ble informert om klubbens økonomiske situasjon da de returnerte etter juleferie.

– Realiteten er at vi kan stå uten en klubb allerede om et par måneder. Det er tøft. Det er hardere enn hva mange trodde, også spillergruppen. Vi trodde ikke det var så alvorlig før vi så at det var det, sier Tomac til NRK, samtidig som hun fullroser spillergruppen i den krevende situasjonen:

– Jeg synes vi har vært helt rå med å ikke blande det inn i den sportslige hverdagen, selv om det er mulig vi står uten en jobb om en måned eller to.

BÆREBJELKE: Marta Tomac har spilt de siste ni sesongene i Vipers. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Bakspilleren, som står med over 90 A-landskamper for Norge, har spilt i klubben de siste ni sesongene og vært en sentral bærebjelke i reisen mot verdenstoppen.

– At man har havnet i denne situasjonen hadde vi aldri drømt om. I alle fall ikke når man vet at klubben har vunnet Mesterligaen de siste tre årene og de sportslige resultatene aldri kunne blitt bedre enn det det har vært. Det er utrolig, utrolig kjipt, sier 33-åringen.

Nå frykter hun for langt flere enn sin egen fremtid dersom Vipers går konkurs.

– Det handler om så mye mer enn arbeidsplassen min som forsvinner hvis man når et bunnpunkt, sier hun og fortsetter:

– Det er alle ringvirkningene med barn og unge. Vipers er flaggskipet på Sørlandet med håndball. Vi er rollemodeller. Jeg husker selv da jeg så opp til de beste. Slik har vi vært for mange og jeg håper vi kan være det i fremtiden.

NRK-ekspert: – Katastrofe

Vipers har allerede tatt grep før neste sesong med et kutt på fem millioner kroner i budsjettet.

NRK-ekspert Håvard Tvedten mener det vil være «en katastrofe for den norske ligaen» dersom Vipers går konkurs.

– Det viser hvor vanskelig det er å drive en klubb. De har vunnet Mesterligaen tre på rad, men de klarer ikke å skape økonomiske rammer, som man kanskje kunne forventet av et lag som vinner. Det er overraskende og trist, mener Tvedten.

OVERRASKET: NRKs håndballekspert Håvard Tvedten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette er flaggskipet i Norge. De har vunnet mye de siste årene og er det desidert beste laget i Norge. Dersom de går konkurs er det mange spillere som står uten klubb og må finne seg nye og steder å spille, fortsetter NRK-eksperten.

– Hvordan vil det eventuelt være, Tomac?

– Det er det verste scenarioet og noe jeg virkelig jeg ikke gidder å tenke på. Vi må prøve å ha fokus på å prestere på banen og hjelpe klubben der vi kan. Alle er innstilte på å sette seg selv utenfor komfortsonen og hjelpe til, svarer den tidligere Byåsen-spilleren.

Roberts er tydelig på en potensielt Vipers-konkurs det vil være et enormt tap for håndball-Norge.

– Vipers er ledende i Europa, så det bør ligge i flere sin interesse at dette løser seg. Vipers har vunnet Mesterligaen tre år på rad og er et stort internasjonalt fjes. Det hadde vært synd og et tap for både norsk og internasjonal håndball, mener Roberts.