– Vi ser eksempler på at retten til å betale med kontanter blir forsøkt utfordret, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp).

I Kristiansand er det flere restauranter som har satt opp svarte skilt med hvit skrift der det står: Vi tar ikke imot kontanter i vår restaurant.

Men å nekte å ta imot kontanter er ikke lov og nå vil myndighetene trolig skjerpe betalingslovverket.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en uttalelse fra Mat & Uteliv i Kristiansand, som driver flere av restaurantene som har skilt om at de ikke tar imot kontanter.

Ledelsen har foreløpig ikke svart.

Slike skilt er å finne ved flere restauranter i Kristiansand. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

– Regelverket brytes landet over

Fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge B. Jensen, sier regelverket brytes over hele landet.

– Bør lovverket bli strengere?

– Lovverket er klart nok og godt nok. Utfordringen er håndhevelsen.

Jensen sier at restaurantene kan pålegges bøter fra relevant tilsynsmyndighet, men at det ikke skjer så ofte.

Han påpeker at forbrukere med støtte i lovverket kan insistere på å betale med kontanter.

Blant folk på gata varierer meningene om hvor viktig det er å kunne betale med kontanter.

Kirsti Davidsen fra Kristiansand pleier å si tydelig ifra når hun ikke får lov til å betale med kontanter. – Da tar de imot pengene mine, sier hun og ler. – Jeg synes det går fint å betale med kort og har sjeldent kontanter, sier Kaia Aslaksen fra Stavanger. Men hun er for kontantbetaling for de som ønsker det. Amund Holen sier han ikke er begeistret for kontantnekt. – Det kan godt være to betalingsmuligheter, for noen ganger har jeg kontanter i lommen som jeg vil bruke, sier han.

Vil styrke forbrukers rett

Ifølge Finansavtaleloven har en forbruker alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren.

Tvungne betalingsmidler vil si mynter og sedler utstedt av Norges Bank.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp), sier det er viktig for regjeringen å sikre forbrukeres rett til å betale med kontanter.

– Kontanter er viktig i et beredskapshensyn, samtidig som det er en trygghet for mange som kvier seg for å bruke digitale betalingsløsninger.

Vika forteller at regjeringen sendte ut et forslag til endring av Finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør på høring i fjor høst.

Det var med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter.

Forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale med kontanter

Høringssvarene gjennomgås i disse dager.

– Har forståelse

NRK har vært i kontakt med flere instanser i næringsliv og handel i Kristiansand, for å få deres innspill på saken.

Næringslivsforeningen tror kontaktnekt kan være en god løsning.

– Kortbruk gir færre kontanter, som bare er en fordel for seriøse aktører i bransjen. Vi oppfatter at nordmenn stort sett liker å bruke kort fremfor kontanter, sier administrerende direktør Trond M. Backer i Næringslivsforeningen i Kristiansand.

Daglig leder i Kvadraturforeningen i Kristiansand Heidi Sørvig, har forståelse for at restauranter ønsker å begrense betaling med kontanter.

– Det bidrar til å redusere svinn og svart omsetning og gir en sikkerhet for de ansatte, sier daglig leder i Kvadraturforeningen Heidi Sørvig.

Hun mener likevel at restaurantene bør ha et punkt der gjestene kan betale med kontanter dersom de ønsker det.