Vil ha dyrepoliti i hele landet

– De aller fleste nordmenn er opptatt av dyrene skal ha det godt, men så er det noen få som ødelegger. Da mener vi at vi som politikere har et ansvar å sørge for at de dyrene blir ivaretatt, og derfor trenger Norge et landsdekkende dyrepoliti.

Det sier Bjørn-Kristian Svendsrud som er leder for Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Dyrevernere og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, med flere, har i lang tid etterlyst et nasjonalt dyrepoliti i Norge for å sikre dyr og dyrs rettigheter.

Forebyggende tiltak

Ungdomspartiet utfordrer derfor hovedpartiet Frp til å jobbe ekstra hardt for å få dyrepoliti i hele landet.

Leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud er opptatt av dyrevelferd. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Vi mener at dette er såpass viktig at et av våre sterkeste krav til Frp nå, det er at vi får et dyrepoliti i hele landet. Vi vet at de som mishandler dyr også kan finne på å mishandle mennesker ved senere anledning, så dette er et forebyggende tiltak mot vold mot mennesker, sier FpU-leder Svendsrud.

Det finnes allerede dyrepoliti på prøveprosjekt i tre fylker i Norge.

Sør-Trøndelag politidistrikt var først ut i landet med eget dyrepoliti sommeren 2015. Forsøksordningen varer i tre år, og mottok allerede det første året 79 saker som omhandlet dyrevelferd.

Senere samme år ble bestemt at prosjektet skulle utvides til Rogaland.

Sist ut er Østfold som får to millioner kroner til prosjektet i revidert statsbudsjett.

Hunden Jolie var hjemløs før hun ble tatt hånd om av dyrevenner. Foto: Frans Kjetså / NRK

For dårlig dyrerettsvern

Leder for Dyrenes beskytter Aust-Agder, Marion Ramstad har hjulpet mange dyr etter mishandling og vanskjøtsel.

Marion Ramstad er leder for Dyrenes beskytter Aust-Agder. Foto: Frans Kjetså / NRK

Hunden Jolie som selv har fått kjenne det på kroppen, har det godt i dag, men på grunn av fortiden er hun fremdeles nervøs og usikker, forteller Ramstad.

– Hun har gått rundt på gaten. Det er ingen som har tatt seg av henne før noen som jobbet med hjemløse hunder tok henne inn, forteller dyreelskeren.

Det er nettopp derfor også hun vil ha dyrepoliti i Norge.

– Dyrs rettsvern i Norge er for dårlig, rettssystemet tar det ikke alvorlig nok, sier Ramstad.

Politimyndighet nødvendig

Nestleder i Fremskrittspartiet Ketil Solvik-Olsen er langt på vei enig med ungdomspartiet.

Nestleder i Fremskrittspartiet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Det trengs dyrepoliti alle steder. Vi vet at det heldigvis er mange som er flinke med dyr, men det er også dessverre en del som ikke er det, og da må vi sørge for at det er myndigheter som følger opp, understreker Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen mener det absolutt er nødvendig at politiets ressurser tar seg av slike saker.

– Når du kommer i den situasjonen at dyr rett og slett mishandles så er politimyndighet nødvendig, sier han.

Ifølge NOAH organisasjon for dyrs rettigheter øker antall anmeldte saker.