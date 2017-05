Politiet i Østfold får eget dyrepoliti

Justisminister Per-Willy Amundsen setter av to millioner kroner i revidert statsbudsjett til å opprette dyrepoliti i Østfold. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har hatt en forsøksordning gående i både Rogaland og Trondheim. Nå er Øst politidistrikt, som altså er Østfold, neste ut, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Dagbladet.

Ifølge avisen blar Amundsen opp to millioner kroner til drift av dyrepoliti i Østfold i revidert statsbudsjett. Under landsmøtet i helga vedtok Frp at ordningen skal utvides til hele landet.

– Dette er en gledens dag for alle oss som jobber for dyrenes velferd. I dag har dyrekriminalitet konkurrert mot all vanlig kriminalitet, men vi må prioritere dyrene, sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Østfold Frp til NRK.

– Min kampsak

Sør-Trøndelag politidistrikt var først ut i landet med eget dyrepoliti sommeren 2015. Forsøksordningen varer i tre år og har en ramme på tre millioner.

Senere samme år ble bestemt at prosjektet skulle utvides til å også gjelde Rogaland, og det ble satt av 2,9 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016.

Ulf Leirstein er fornøyd med å få på plass eget dyrepoliti i hjemfylket. Her er han sammen med sin egen hund Kira. Foto: Privat

Formålet med ordningen er å etterforske brudd på dyrevelferdsloven. Leirstein sier til NRK at han selv vil ta mye av æren for at ordningen med dyrepoliti i Norge har blitt startet opp.

– Dette har vært min kampsak og jeg har sagt til Siv (Jensen, red.anm.) at jeg veldig gjerne vil at ordningen skal komme til Østfold hvor jeg og mine dyr bor. Nå er jeg veldig glad, sier han.

Trekker frem Lucas-saken

Leirstein trekker selv frem Lucas-saken fra Moss i 2014 som et eksempel på hvorfor vi trenger dyrepoliti i Norge.

En mann ble dømt til fengsel i 90 dager etter å ha bundet fast hunden Lucas til et betongrør og kastet den fra Krapfossbrua i Moss og ned i elva. Hunden døde av drukning.

Allerede tre dager etter hendelsen var Leirstein ute i mediene og sa at det hastet å få på plass et eget dyrepoliti.

Stortingsrepresentanten mener at dyrekriminalitet er mer alvorlig enn økonomisk kriminalitet.

– Ja, uten tvil. Det er selvfølgelig noen som blir skadelidende økonomisk, men det å torturere, drepe og på andre måter skade dyr er helt forferdelig.