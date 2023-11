Verneverdig bygning i Kristiansand gikk tapt i brann

Nødetatene fikk melding om brannen på Strandpromenaden i Kristiansand klokken 00.20. Like før klokken 1 var bygningen overtent, men det var aldri fare for spredning til bygninger i nærheten.

En drøy time senere bekreftet politiet at bygget er brent ned. Brannårsaken er ikke avklart.

Huset, et gammelt båthus, benyttes av Kirkens Bymisjon som drifter et rehabiliteringstilbud for personer med rusproblemer på stedet. Huset inneholder blant annet en kafé og et verksted.

Politiet har fått bekreftet at det ikke var folk i huset på denne tiden av døgnet.

– Det er en voldsom brann og full overtenning, sa operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt til NTB.

Brannvesenet på vei inn for å sikre Christiansholm festning natt til onsdag Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Båthus fra 1892

Innsatsleder Vigleik Fidje i politiet forteller at huset var overtent allerede da nødetatene kom fram ved 00.30-tiden.

– Vi jobber med å slukke, mens sannsynlig er bygget tapt. Det er en kontrollert nedbrenning vi snakker om her, sa han til Avisen Kristiansand.

Bygningen er kjent som «Generalens båthus» og ble reist etter bybrannen i Kristiansand i 1892, ifølge en artikkel i Fædrelandsvennen i 2015.