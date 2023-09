– Hun var veldig snill. Vi to besøkte hverandre mye, sier en venninne av kvinnen som sammen med datteren (8) ble funnet døde i en bolig i Kristiansand onsdag ettermiddag.

Politiet etterforsker dobbeltdrapet og har siktet og etterlyst 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh internasjonalt etter hendelsen. Han er far til den døde jenta.

Ingen er ennå pågrepet for ugjerningen.

Venninna som ønsker å være anonym, forteller at hun har kjent kvinnen som ble drept i mer enn 15 år.

Hun var ukjent med at venninna hadde noe å frykte, og sier at hun bare har sett en snill familie.

Venninna beskriver tøffe timer etter at hun fikk vite om drapene. Hun sov ikke noe natt til torsdag.

– Det er helt uvirkelig. Jeg tenker på det hele tiden og på den stakkars datteren, sier hun.

– Vi sørger

NRK har også snakket med en fetter av den drepte kvinnen. Han bor utenlands og forteller at han sist snakket med henne på telefon for to uker siden.

– Vi sørger og kan ikke forestille oss hva som har skjedd. Vi føler at vi drømmer, sier han.

Fetteren forteller at kusina var redd da han snakket med henne på telefon sist.

Han sier at han rådet henne til å kontakte politiet og fortelle hva hun var redd for.

– Jeg vet ikke om hun gjorde det, sier han.

Både fetteren og venninnen sier at kvinnen skilte seg fra ektemannen for to måneder siden.

Politiet sperret av et stort område rundt privatboligen i Vågsbygd onsdag ettermiddag. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Lekte mye sammen

For ni måneder siden skal den døde kvinnen og datteren ha vært på besøk i hjemlandet til fetteren.

Han har selv en datter på seks år.

– Jentene lekte mye sammen da de møtte hverandre. Vår datter ble lei seg og sjokkert da hun hørte at hun var død. Den lille jenta var smart og søt. Hun var også alltid glad, sier fetteren.

Ifølge fetteren har den avdøde kvinnen en far som bor utenlands og som ønsker å komme til Norge for å se datteren en siste gang.

– Han er veldig trist, sier fetteren.

Nå håper han personen som står bak drapene blir tatt så fort som mulig.

Flagget vaiet på halv stang på Slettheia skole i Kristiansand torsdag. Elever og ansatte er i sorg etter drapet på en åtte år gammel jente som var elev ved skolen. PREGET: Tore Mydland er rektor på Slettheia skole der den 8 år gamle jenta var elev. – Det er brutalt og ufattelig. Vi kan ikke helt skjønne at dette har skjedd en av våre. Nå har vi fullt fokus på å ivareta elever og de voksne, sier han til NRK. Krimteknikere gjorde torsdag undersøkelser og beslag ved huset til den siktede mannen. Krimteknikere har også gjort undersøkelser ved en bussholdeplass på Blørstad i Kristiansand. En person er siktet og er etterlyst internasjonalt av politiet i forbindelse med dobbeltdrapet i Vågsbygd. Politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt sa torsdag formiddag at politiet foreløpig ikke har fått kontakt med personen som er siktet for drapene. Vedkommende er etterlyst internasjonalt. Mange blomster og lys er torsdag lagt ned i nærheten av åstedet, etter dobbeltdrapet i Vågsbygd.

Gjennomgår videomateriale

Politiet mener at drapene har skjedd mellom tirsdag kveld og fram til politiet fikk melding onsdag formiddag.

På en pressekonferanse torsdag opplyste de at de nå går gjennom et omfattende videomateriale.

Dette er blant annet fra boliger eller biler med overvåkningskamera som befinner seg i nærheten av boligen hvor de to ble funnet.