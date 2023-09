Rektor: – Brutalt og ufattelig

– Det er brutalt og ufattelig. Vi kan ikke helt skjønne at dette har skjedd en av våre. Nå har vi fullt fokus på å ivareta elever og de voksne, sier rektor Tore Mydland på Slettheia skole.

Onsdag ettermiddag ble to personer funnet døde i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand.

Avdøde er en mor og hennes datter (8), ifølge politiet. Saken etterforskes som dobbeltdrap.

Den åtte år gamle jenta var elev i tredjeklasse ved skolen. Rektoren forteller at hendelsen preger både elever og ansatte.

Det flagges på halv stang på Slettheia skole i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi kjenner alle på sorg og fortvilelse. Dette er en forferdelig ting som alle preges av, sier Mydland.

Sletteheia skole har rundt 260 elever. I dag tidlig ble elevene tatt imot klassevis og ivaretatt på best mulig måte, ifølge rektoren.

– Tredjeklassen har hatt en egen samling hvor de har kunnet snakke med trygge voksne og sette ord på ting, forteller rektoren.

To personer ble funnet døde i en bolig i Kristiansand onsdag. Politiet mener døde var mor og datter og etterforsker hendelsen som dobbeltdrap. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Kriseteamet tidlig involvert

– Det er forferdelig når man opplever drap, også blir det ekstra ille når det er barn involvert, sier Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) til NRK.

Han forteller at kriseteamet i kommunen var tidlig involvert for å bistå med å følge opp de pårørende og de nærmeste rundt. Han sier at skolen har fått tid til å planlegge hvordan de skal håndtere saken.

– Det har gått ut beskjed til foreldrene på Slettheia skole om hvordan elevene vil bli tatt imot når de kommer på skolen i dag, sier Skisland.

Han forteller at de ansatte ved skolen vil få tett oppfølgning og at skoleetaten har god kompetanse til å følge opp dette. Han oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om dette.

– Viktig å følge opp

Ordføreren mener det viktigste i dag vil bli å følge opp medelever. Kriseteamet i kommunen jobber tett på de pårørende og med de nærmeste rundt.

– Det kan også være at man ikke fanger opp alle som trenger oppfølging. Dette er en dramatisk hendelse som ikke går over på en dag eller en uke, sier Skisland.

– Vi er heldigvis en stor kommune som har et stort apparat som er klare til å gå ut i slike situasjoner og vi har mulighet til å sette på mye ressurser, sier ordføreren.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland sier at sier slike hendelser ikke går over på en dag eller en uke, og at kommunen har mye ressurser til kan bruke til å følge opp de pårørende. Foto: Per-Kåre Sandbakk