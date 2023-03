Uvær ventet i Sør-Norge: Ber folk sjekke trafikkmeldinger

– Vi frykter at det blir vanskelige kjøreforhold og dårlig framkommelighet på hovedveiene, sier Nils Karbø, leder av trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Det er ventet sterk vind og store snømengder på Vestlandet og Sørlandet fra og med torsdag ettermiddag.

I nitiden torsdag har snøen begynt å legge seg i Mandal og vestover.

Snøen har begynt å legge seg på E39 vest for Flekkefjord. Foto: Statens vegvesen

Torsdag ettermiddag og kveld er det ventet store snømengder i Agder og Telemark, noe som vil gi krevende føre og kjøreforhold.

På de våteste stedene i vest kan det komme oppimot 70–80 mm nedbør.

– Det vil nok bli et problematisk værdøgn med mye nedbør i ymse former. Vinden vil også ha kuling styrke så det blir ganske ufyselig, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Været skal fortsette mot kvelden og natt til fredag.

Kan bli stengte veier

Statens vegvesen vil legge ut meldinger og oppdateringer fortløpende på sin nettside gjennom hele dagen. I tillegg legges meldingene ut i Vegvesenets trafikkapp.

– Sjekk trafikkmeldingene for området du skal ferdes i før du legger ut på tur. Og vær forberedt på at det kan bli vanskelige kjøreforhold og stengte veier, sier Karbø.

Slik er situasjonen i fjellet nå:

Fv 450 Hunnedalsvegen mellom Gravassryggen bom og Øvstabø bom i Rogaland: Stengt på grunn av uvær

Rv 7 Hardangervidda: kolonnekjøring

Rv 13 Vikafjell: fare for kolonne

Fv 53 Tyin-Årdal: fare for stengt, nattestengt fra kl. 22

– Alt tilgjengelig mannskap ute

Karbø sier at hvis været treffer tungt over et stort område, så er det vanskelig å bruke biler og være ute på alle steder samtidig.

– Vi har alt tilgjengelig mannskap ute for å sikre, rydde og strø. Vi ber trafikantene om å ta det med ro og vise hensyn til brøytemannskapene. De er ute og jobber for at du skal komme deg trygt fram, sier Karbø.

Han råder folk til å beregne ekstra tid og være tålmodige.

Vind, sludd og snø i vest

For Rogaland og indre strøk av Vestland fylke vil det være kombinasjonen av vind, sludd og snø som skaper vanskelige kjøreforhold.

På Sunnmøre er det den sterke vinden som er utfordringen. Den gir økt fare for snøskred i utsatte områder. Dette kan føre til stengte veier.

– Fjelloverganger og skredutsatte strekninger kan bli stengt på kort varsel, ifølge Vegvesenet.

Gult varsel flere steder

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for nedbør i Vestfold, Viken og Oslo. Der ventes det mellom 10 og 25 centimeter nedbør fra torsdag kveld.

– Ute ved kysten vil nedbøren komme som regn og sludd i perioder. Nedbøren vil avta fredag kveld, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.

For Vestlandet og store deler av Rogaland er det også gult farevarsel for nedbør. Her ventes 10–15 centimeter torsdag ettermiddag og kveld.

Fare for snøskred

I store deler av Sør-Norge er det også oransje eller rødt varsel for snøskred.

– Det er skredfare og snøfokk i fjellet. På enkelte områder i heiene på Vestlandet og Sørlandet er det rødt nivå, sier Bentsen.